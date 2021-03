Un incendio nei data center di OVH mette a rischio siti e servizi online

OVH è il terzo più grande fornitore di hosting del mondo e il più grande d’Europa. Un’azienda all’avanguardia, che sta cercando di rendere i suoi data center ecosostenibili e offre un ricco carnet di servizi: VPS, server dedicati e molti altri strumenti online.

OVH è stata colpita nella giornata di ieri da un disastroso incendio. Le fiamme sono divampate nella farm di Strasburgo, a partire dal data center SBG2. Successivamente, per questioni di sicurezza e di salvaguardia dei dati, l’azienda ha deciso di chiudere anche gli altri data center: SBG1, SBG3 e SBG4. I clienti sono stati avvisati di attuare i piani di disaster recovery dopo che il fuoco ha reso inutilizzabili i diversi data center. A causa dell’incidente, numerosi siti web potrebbero risultare offline.

We have a major incident on SBG2. The fire declared in the building. Firefighters were immediately on the scene but could not control the fire in SBG2. The whole site has been isolated which impacts all services in SGB1-4. We recommend to activate your Disaster Recovery Plan.

