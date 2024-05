Incontro segreto tra Apple e TSMC: nuovi sviluppi sulla tecnologia a 2 nanometri

Recentemente è emerso un rapporto che suggerisce un incontro segreto tra Jeff Williams, direttore operativo di Apple, e il presidente di TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), C.C. Wei. Questo incontro potrebbe avere implicazioni significative per il futuro della produzione di chip che sfruttino l'innovativa tecnologia a 2 nanometri.

TSMC è da tempo il produttore esclusivo dei processori serie A e serie M di Apple, dimostrandosi leader globale nelle tecnologie di fabbricazione dei semiconduttori.

Si presume che la visita di Williams a Taiwan sia stata focalizzata sul riservare la capacità produttiva avanzata di TSMC, in particolare per i processi a 2nm, destinati ai futuri chip per l'intelligenza artificiale di Apple.

In passato, Apple ha già garantito l'esclusiva sulla capacità produttiva di TSMC per i chip a 3nm, utilizzati nei più recenti iPhone 15 Pro, nei Mac con chip M3 e nel nuovo iPad Pro con chip M4.

Questo accordo ha permesso ad Apple di soddisfare la domanda dei propri prodotti, limitando nel contempo le capacità dei suoi concorrenti di tenere il passo con le sue tecnologie.

L'interesse di Apple per garantirsi l'esclusiva sui processi più avanzati di TSMC appare strategico, non solo per i prodotti consumer ma anche per spingere lo sviluppo di un nuovo chip AI dedicato ai server dei data center.

Questa mossa è in linea con il lancio di iOS 18 previsto per quest'anno, che dovrebbe includere miglioramenti significativi per Siri, grazie all'integrazione di tecnologie AI avanzate, come quella offerta da ChatGPT di OpenAI.

Si prevede che il chip AI di Apple non solo potenzi Siri ma offra anche le capacità di elaborazione remota necessarie per gestire l'insieme completo delle funzionalità AI che verranno annunciate.

Questa tecnologia rappresenta un salto qualitativo nell'esperienza finale per l'utente, grazie al trattamento e all'analisi avanzata dei dati direttamente sui dispositivi, con un supporto supplementare dal cloud.

In conclusione, l'esito di queste trattative tra Apple e TSMC potrebbe rafforzare ulteriormente la posizione di Apple nel settore tecnologico, assicurandole un vantaggio competitivo grazie all'accesso esclusivo delle tecnologie produttive più avanzate.