Thermalright svela nuovi mini PC potentisimi e molto altro

Nel panorama dell'hardware per PC, Thermalright ha dimostrato una notevole evoluzione rispetto alle sue origini come produttore di dissipatori a torre per CPU. L'azienda ha ampliato significativamente il proprio catalogo, come testimoniato dalla ricca esposizione presentata al COMPUTEX 2025, dove ha messo in mostra innovazioni che spaziano dai mini PC raffreddati a liquido fino agli alimentatori ad altissima potenza. La trasformazione di Thermalright rappresenta un esempio interessante di come i produttori specializzati possano diversificare strategicamente la propria offerta pur mantenendo solide radici nel settore del raffreddamento, loro area di competenza originaria.

Tra le soluzioni più affascinanti esposte da Thermalright spiccano due mini PC con caratteristiche decisamente fuori dal comune. Il primo, un sistema open-frame leggermente più piccolo di una console da gioco, è equipaggiato con un processore AMD Ryzen 7 8845HS MoD e utilizza un circuito di raffreddamento a liquido per gestire il calore del SoC, mentre dissipatori aggiuntivi proteggono gli SSD NVMe M.2. Un piccolo display quadrato a colori completa la configurazione, fornendo statistiche di monitoraggio in tempo reale.

Accanto a questo modello, Thermalright ha presentato anche una variante chiusa di forma cubica, caratterizzata da una maniglia per il trasporto e un elegante diffusore RGB lungo la base. Come il fratello open-air, anche questo mini PC è dotato di un display quadrato a colori reali, ma monta un processore leggermente diverso, il Ryzen 7 7840HS. Entrambi utilizzano chip di generazione precedente, una scelta deliberata dell'azienda per dimostrare le potenzialità dei suoi case in formato mini.

L'evoluzione del raffreddamento

Spostandosi verso soluzioni di raffreddamento più tradizionali, Thermalright ha presentato una nuova linea di dissipatori a liquido AIO (All-In-One) denominata Wonder Vision (potete trovare il vecchio modello su Amazon). Questi sistemi si distinguono per la varietà di formati del display integrato nel blocco pompa, che va dal quadrato al rettangolare, fino a versioni ultrawide che si estendono anche lateralmente. La caratteristica comune a tutti questi modelli è la presenza di una ventola da 40 mm integrata nel blocco pompa per raffreddare attivamente il VRM della CPU, oltre a radiatori equipaggiati con ventole ad alta pressione statica.

Per gli utenti meno esigenti, l'Aqua Elite V6 rappresenta la nuova proposta mainstream di Thermalright nel settore dei dissipatori a liquido AIO, caratterizzata da un blocco pompa dalla forma sportiva con illuminazione ARGB. Per il segmento workstation, invece, l'azienda ha mostrato un sistema CLC di fascia alta con due blocchi pompa compatibili con i socket sTR4 e LGA4266, abbinati a un radiatore particolarmente spesso.

Sul fronte del raffreddamento ad aria, Thermalright ha presentato due nuovi dissipatori premium: il primo con doppio stack di alette e configurazione push-pull con due ventole, impreziosito da un display a segmenti sulla piastra superiore; il secondo è un cooler di tipo C con flusso dall'alto verso il basso, caratterizzato da un dissipatore con alette in alluminio spesse e una ventola da 120 mm con profilo di soli 15 mm.

Altre innovazioni interessanti includono una ventola con display a colori circolare posizionato nel mozzo, un dissipatore dual-stack con display a segmenti multicolore sulla piastra superiore, e un sistema di raffreddamento specifico per l'area della memoria, che dirige il flusso d'aria sui moduli utilizzando ventole da 30 mm e include un display a segmenti per la visualizzazione della temperatura.

Potenza senza compromessi

Nel settore dell'alimentazione, Thermalright ha stupito con il modello Goliath, un alimentatore di elevatissima potenza capace di erogare fino a 3000W mediante una configurazione multi-rail +12V e certificazione 80 Plus Platinum. Questo mostro di potenza dispone di quattro connettori nativi 12V-2x6 da 600W ciascuno ed è stato testato per gestire fino a quattro schede grafiche RTX 5090 a pieno carico. Oltre ai quattro connettori 12V-2x6 presenti sul pannello posteriore, è possibile ottenere fino a due connettori 12V-2x6 aggiuntivi combinando coppie di uscite a 8 pin.

Di particolare interesse anche il TR-AT1650, presentato sia in variante nera che bianca, un alimentatore da 1650W con certificazione 80 Plus Titanium e due uscite 12V-2x6. Per gli appassionati di configurazioni compatte, il TPFX1000 rappresenta un alimentatore di fascia alta in formato SFX, capace di erogare 1000W con efficienza 80 Plus Platinum, dotato di un singolo connettore 12V-2x6 ma con potenza sufficiente per alimentare anche una scheda grafica RTX 5090.

A completare l'esposizione di Thermalright, diversi case mod basati sui suoi chassis open-air hanno catturato l'attenzione di tutti. Tra questi, il più impressionante ricordava la forma di un futuristico carro armato dotato di cannone a rotaia, dimostrando come il design creativo possa spingersi ben oltre la semplice funzionalità in questo settore.