Stando ai colleghi di TechPowerUp, il controller Ethernet I226-V 2.5GbE di Intel potrebbe avere un difetto di progettazione. Gli utenti delle comunità Intel, Microsoft, Asus e Reddit hanno infatti segnalato frequenti cadute di connessione in momenti casuali.

Noi di Tom’s Hardware abbiamo contattato Intel e siamo in attesa di una risposta ufficiale sulla situazione. Aggiorneremo l’articolo una volta che l’avremo ricevuta.

Le cadute di connessione sono brevi e probabilmente non si notano nell’uso quotidiano, ma si evidenziano in altri carichi di lavoro come il download di un file di grandi dimensioni, il gaming online o una videochiamata tramite Zoom. Il modo per verificare la loro presenza è controllare nel Visualizzatore eventi di Windows nella sezione “Registri di Windows” e, successivamente, “Sistema”, cercare “e2fnexpress” e verificare la presenza di errori relativi agli eventi 27 o 32. Purtroppo, né gli ultimi driver Ethernet di Intel né il firmware più recente delle schede madri sono riusciti ad arginare i problemi e anche forzare il controller I226-V a funzionare a 1 Gb/s non è in grado di riportare la situazione alla normalità.

I possessori di schede madri di fascia alta della serie 700 non dovrebbero preoccuparsi troppo di I226-V, poiché questi modelli sono generalmente equipaggiati con un doppio controller Ethernet, permettendo loro di passare a uno di terze parti realizzato da Marvell o Realtek. In alternativa, è possibile sfruttare anche il Wi-Fi integrato. Tuttavia, coloro che possiedono modelli di fascia inferiore dovranno probabilmente acquistare un adattatore di rete PCIe/wireless o imparare a convivere con le cadute di connessione, almeno finché il problema non sarà identificato e risolto.

Il controller I226-V, chiamato anche Foxville, è il successore dell’I225-V lanciato nel 2019. Purtroppo, l’I225-V aveva problemi di connessione alla rete che portavano alla perdita di connettività e al deterioramento delle prestazioni. Per risolvere la questione, l’azienda di Santa Clara aveva reso disponibile il controller I225-V2, ma le schede madri prodotte prima di questa revisione continuano a soffrire di questi problemi. Speriamo che in questo caso sia necessario un aggiornamento firmware per sistemare i problemi riscontrati e non sia necessaria una nuova revisione hardware.