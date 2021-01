Intel Alder Lake, le CPU arriveranno a settembre?

Secondo un tweet postato da Uniko’s Hardware e riportato da VideoCardz, Intel avrebbe intenzione di svelare al pubblico la nuova serie di processori Alder Lake-S di 12ª generazione a settembre. La famiglia Rocket Lake-S dovrebbe arrivare sul mercato entro marzo 2021, ma a quanto pare non dovremo aspettare molto prima di vedere Alder Lake-S, gamma di processori che dovrebbe portare novità interessanti, tra cui una nuova architettura e il supporto a memorie DDR5.

Secondo queste indiscrezioni, l’azienda sarebbe intenzionata a lanciare sul mercato le nuove schede madri con chipset 600 e, contemporaneamente, annunciare i nuovi processori della serie 12000. Notizia non così improbabile se si considera che la stessa cosa è successa al CES 2021, dove oltre a lanciare le schede madri Z590 tramite i vari partner, Intel ha dato un assaggio di quello che sarà il Core i9-11900K, CPU di punta della gamma Rocket Lake-S. Insomma, meglio tenersi pronti a tutto.

Le future motherboard con chipset serie 600 useranno un nuovo socket denominato LGA1700, inoltre è plausibile pensare che saranno già compatibili con le nuove memorie RAM DDR5. D’altro canto, AMD non si è ancora espressa su quando dovrebbero arrivare le nuove CPU Zen4 con socket AM5 e sul supporto allo standard DDR5, quindi la situazione potrebbe giocare a favore di Intel, almeno per come stanno le cose attualmente.

Alcune delle caratteristiche di punta dei processori Alder Lake-S saranno sicuramente il processo produttivo 10nm SuperFin e l’utilizzo della Hybrid Technology di Intel, che mette insieme dei core ad alta efficienza e altri ad alte prestazioni in un singolo chip, in modo molto simile all’approccio big.LITTLE di ARM. Questi nuovi core ad alte prestazioni dovrebbero essere basati sulla nuova architettura Golden Cove, mentre quelli ad alta efficienza sfrutterebbero l’architettura Gracemont, che dovrebbe andare a migliorare quanto offerto dall’attuale Tremont.

Per ora non abbiamo molti dettagli, ma se le indiscrezioni dovessero rivelarsi corrette, Intel potrebbe davvero mettere a dura prova AMD questo autunno. In chiusura vi lasciamo una piccola tabella, che confronta le specifiche del Core i9-10900K e del Core i9-11900K con quelle del (presunto) top di gamma della famiglia Alder Lake-S, il Core i9-12900K.