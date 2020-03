Intel annuncerà la decima generazione il 30 aprile?

La decima generazione di CPU Intel sarà annunciata il 30 aprile. L’indiscrezione è riportata da videocardz, il quale aggiunge anche che il lancio effettivo sul mercato è previsto per un momento successivo.

Poiché l’annuncio per Comet Lake-H è previsto per il 2 aprile (o almeno così vogliono le voci di corrodio), se questo rumor si rivelasse corretto, Intel presenterebbe nello stesso mese i suoi prodotti di punta per entrambi i mercati, desktop e mobile. Precedenti leak hanno rivelato che la decima generazione di Intel potrà contare su CPU che avranno fino a 10 core e una velocità di clock massima di 5,3GHz (raggiungibile tramite il boost di fabbrica).

credit: videocardz

Si vocifera infatti che la nuova famiglia Intel Core i9 offrirà una configurazione 10 core / 20 thread, con il top di gamma Intel Core i9-10900K che parte da una frequenza base di 3,7GHz e raggiunge in boost i 5,1GHz. Stando a quanto riportato qualche settimana fa da _Rogame, questa CPU sarebbe in grado di raggiungere una velocità massima su tutti i core di 4,9GHz.

Purtroppo, le nuove CPU della famiglia Comet Lake-S adotteranno un nuovo socket LGA1200, obbligando quindi all’acquisto di una nuova scheda madre chiunque voglia aggiornare la propria piattaforma con prodotti Intel di decima generazione.