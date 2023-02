Intel ha recentemente annunciato un taglio di prezzo per la sua scheda grafica Arc A750 Limited Edition, rendendo possibile acquistare il prodotto a prezzi vantaggiosi. Negli Stati Uniti, ad esempio, è possibile comprarla a soli 249 dollari, mentre in Europa il prezzo è di 259 euro e nel Regno Unito di 249 sterline. Sul continente europeo, i clienti possono approfittare di quest’offerta per risparmiare un po’ di denaro, soprattutto se si effettua una ricerca accurata presso molteplici shop online. Ad esempio, il rivenditore britannico OverclockersUK offre l’Arc A750 Limited Edition al prezzo di soli 249,95 sterline, il più basso del Regno Unito.

Ci sono molti altri rivenditori in tutta Europa che vendono la scheda grafica A750, tra cui il francese PC21 che ha una scorta di ben 1.233 esemplari. Anche se il prezzo di PC21 non è il più basso sul mercato, il fatto che siano disponibili così tanti prodotti in magazzino suggerisce che Intel stia spedendo in massa queste schede ai rivenditori europei.

Photo Credit: PC21.fr

Inoltre, Intel ha recentemente aggiornato il suo bundle di giochi e software per la sua A750, che ora include giochi come Nightingale e The Settlers, nonché applicazioni come Topaz Gigapixel AI. Il valore complessivo di questo bundle è di 493,96 dollari, come dichiarato da Intel.

Con il taglio di prezzo dell’Arc A750 di Intel e il nuovo bundle di giochi e software, questo potrebbe essere il momento giusto per acquistare questa scheda di fascia media. Dal punto di vista delle specifiche, Intel Arc A750 può contare sulla tecnologia di upscaling XeSS, rivale del DLSS di Nvidia e del FSR di AMD, che in alcuni scenari è in grado di raddoppiare le prestazioni nei giochi. In termini di specifiche tecniche, a bordo troviamo una GPU ACM-G10 prodotta con i 6nm di TSMC, dotata di 21,7 miliardi di transistor, 28 Xe-Core con 3.584 shader, 448 XMX Matrix Engine e 28 unità ray tracing. La GPU raggiunge una frequenza di 2.050MHz ed è equipaggiata con 8GB di memoria GDDR6, per un TDP di 225 watt.