L’attesa Intel Arc A770 Limited Edition ha fatto capolino sul sito tedesco Geizhals dove è stata elencata con un prezzo di listino a partire da €431. Adesso, la GPU risulta già out of stock, ma forse ci siamo finalmente fatti un’idea di quello che sarà il suo cartellino anche qui in Italia.

I due venditori tedeschi indicati su Gezihals vendevano la scheda video Intel con 16 GB di VRAM, rispettivamente, a 431 e 461 euro, dunque questo è un range a cui potremo confrontare la scheda, una volta che sarà in stock anche dalle nostre parti.

Photo Credits - Geizhals

Vale la pena sottolineare che, in Germania, l’IVA è al 19%, mentre in Italia le schede video rientrano nella grande fascia di prodotti per cui l’IVA è fissata al 22%, di conseguenza possiamo aspettarci un cartellino leggermente più salato presso i rivenditori nostrani.

In ogni caso, il prezzo, anche tenuto conto di tre punti percentuali in più, sarebbe comunque più basso rispetto alle Nvidia GeForce RTX 3060 Ti e alle Radeon 6700 XT vendute in territorio europeo. Inoltre, se Intel continuerà con le proprie iniziative commerciali anche in UE, le serie Arc A7 includeranno diversi software completi dal valore di quasi €400, che includono il gioco Call of Duty Modern Warfare 2 e Topaz Gigapixel AI, un popolare programma di upscaling che delle immagini tramite intelligenza artificiale che, da solo, costa 99,99 dollari statunitensi. Dunque, tra le caratteristiche hardware di tutto rispetto, il costo più basso e i bonus extra in omaggio, le Arc A7 potrebbero risultare molto appetibili a chi non ha ancora effettuato l’upgrade della propria scheda video.