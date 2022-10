L’arrivo di Call of Duty: Modern Warfare 2 è sempre più vicino. Il nuovo gioco della serie sarà disponibile infatti dal 28 ottobre su console PlayStation e Xbox, ma ovviamente anche su PC. In attesa di mettere le mani sulla nuova avventura creata da Infinity Ward, il publisher ha deciso di svelare alcune delle caratteristiche della versione Steam e Battle.net dello shooter in prima persona. E sì: al di là delle versioni PS5 e Xbox Series S|X, quella PC sembra davvero next gen.

Come riportato da Activision, infatti, Call of Duty: Modern Warfare 2 su PC sarà incredibilmente prestante a livello tecnico, andando a offrire una grafica in 4K e supporto ai monitor Ultra Wide. Spazio anche per le opzioni di personalizzazione grafica, che saranno più di 500, per permettere a tutti di poter giocare senza troppi problemi e ottimizzare al meglio il gioco per il proprio hardware. Non sarà da meno anche l’anticheat: esattamente come per Warzone, anche il multiplayer online di Infinity Ward si avvarrà di Ricochet, uno dei sistemi di sicurezza più forti che si possano implementare.

Per dare un primo assaggio di queste caratteristiche chiave, Activision e Infinity Ward hanno rilanciato un trailer dedicato proprio alla versione PC dello shooter. Il filmato, visibile poco più in basso, è completamente in italiano e ci permette di dare uno sguardo molto veloce al gioco che sarà disponibile appunto su Steam e Battle.net.

Come abbiamo riportato in apertura della notizia, Call of Duty: Modern Warfare 2 sarà disponibile a partire dal 28 ottobre 2022. Il gioco su PC risentirà però dello stesso, identico problema di Overwatch 2 legato ai numeri di telefono prepagati: ne abbiamo parlato a questo indirizzo e la speranza è che il publisher possa intervenire a ridosso del lancio, per evitare di tagliare fuori una buona parte di utenza che ha a disposizione solamente un abbonamento per la telefonia, la navigazione e il gioco online.