Intel attacca Nvidia, il monopolio di CUDA va distrutto

Pat Gelsinger, CEO di Intel, ha attaccato la tecnologia CUDA di Nvidia, affermando che la tecnologia di inferenza sarà più importante dell'addestramento per l'IA. Rispondendo alle domande del NASDAQ, Gelsinger ha suggerito che il dominio di Nvidia CUDA non durerà per sempre.

"L'intero settore è motivato a eliminare il mercato CUDA", ha detto Gelsinger. Ha citato esempi come MLIR, Google e OpenAI, suggerendo che stanno passando a un "livello di programmazione Pythonico" per rendere l'addestramento dell'IA più aperto.

"Pensiamo che il fossato di CUDA sia piccolo e poco profondo", ha proseguito Gelsinger. "Perché il settore è motivato a portare una serie più ampia di tecnologie per la formazione, l'innovazione, la scienza dei dati e così via".

Ad oggi la tecnologia Nvidia CUDA è il punto di riferimento - quasi un monopolio - quando si tratta di Intelligenza Artificiale e addestramento dei modelli. Tuttavia Intel crede che la strada da percorrere sia quella dell'inferenza.

"Una volta addestrato il modello, non c'è alcuna dipendenza da CUDA", ha continuato Gelsinger. "Si tratta solo di capire se il modello è in grado di funzionare bene". Ha suggerito che con il processore Gaudi 3, mostrato sul palco per la prima volta, Intel sarà all'altezza della sfida e sarà in grado di farlo anche con i PC Xeon ed Edge. Non che Intel non sia in grado di competere nel campo dell’addestramento, ma "fondamentalmente, il mercato dell'inferenza è quello in cui si giocherà la partita", ha detto Gelsinger.

Il dirigente ha anche colto l'occasione per promuovere OpenVINO, lo standard che Intel ha creato per i suoi sforzi di AI, e ha previsto un mondo di elaborazione mista, in parte nel cloud e in parte sul PC.

Gelsinger è apparso fiducioso, ma Intel riuscirà a sconfiggere CUDA? Solo il tempo potrà dirlo, man mano che si diffonderanno le applicazioni per i chip che Intel ha lanciato oggi e su cui stanno lavorando anche i suoi concorrenti.