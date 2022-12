In occasione dell’Intel Experience Day 2022 a Milano, l’azienda di Santa Clara ha annunciato l’avvio del programma Skills For Innovation (SFI) in Italia, che coinvolgerà cinque scuole italiane di diverso ordine e grado, supportandole nella realizzazione di un laboratorio dotato di tecnologie adeguate alle esigenze di una didattica innovativa e offrendo una serie di workshop di formazione dedicati ai docenti. Nello specifiche, le scuole scelte sono:

Istituto Tecnico Economico Enrico Tosi di Busto Arsizio (VA);

Istituto Comprensivo Foligno 2 di Foligno (PG);

Istituto Superiore Taramelli Foscolo di Pavia;

ITI G. Marconi di Dalmine (BG);

Liceo Marconi di Parma.

In tutte e cinque gli istituti scolastici partecipanti al programma pilota, sono stati co-progettati e implementati laboratori didattici digitali in collaborazione con partner del settore quali C2 Group, Campustore, Converge e MR Digital. I laboratori sono dotati di PC portatili con processore Intel Core i7 di ultima generazione e 2 visori per la realtà virtuale.

Photo Credit: Intel

Lo Starter Pack del programma comprende:

Moduli di esperienze di apprendimento pre-progettate con livelli di complessità crescente che conferiscono elevate competenze cognitive agli studenti.

Usare la tecnologia per risolvere problemi reali: integrazione di tecnologie digitali e costruzione di competenze per il mondo reale all’interno del programma didattico.

Destare interesse nelle materie di studio tramite attività pratiche e progetti che possono essere realizzati ovunque, sia da remoto che in modalità flipped classroom.

La piattaforma Intel SFI comprende la suite Intel SFI Professional Development, un corso di formazione per insegnanti di 80 ore che approfondisce, tra gli altri aspetti, le nuove modalità di insegnamento fornendo agli educatori le competenze necessarie per adattare la tecnologia in molteplici ambienti educativi. Al termine del percorso di formazione, gli insegnanti sosterranno un esame per ottenere la certificazione Intel Skills for Innovation. Per registrarsi e accedere, i docenti o dirigenti scolastici italiani potranno inserire il codice INTELITALIANO2023SFI nel campo “Registrazione” e partecipare gratuitamente.

