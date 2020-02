Intel Comet Lake-S, avvistato il listino prezzi delle CPU

Negli ultimi giorni si stanno moltiplicando le indiscrezioni attorno alla gamma Come Lake-S. Vi abbiamo riportato delle prestazioni dell’Intel Core i7 10770F e le specifiche del Core i7-10700K e del Core i9-10900K. Oggi, invece vi riportiamo il prezzo della maggior parte delle nuove soluzioni desktop del Team Blue.

In alcuni store digitali cechi e slovacchi sono comparsi i listini delle CPU Comet Lake-S entry-level, di fascia bassa e media. I prezzi di queste CPU partono da 80 euro e arrivano a 279 euro, inoltre includono l’IVA.

Purtroppo non c’è traccia delle soluzioni Intel Core i7 e Intel Core i9; i vari shop infatti riportano solo i prezzi di alcune soluzioni Pentium, Intel Core i3 e Intel Core i5.

Non sappiamo se questi saranno i prezzi definitivi, ma è interessante confrontarli con quelli delle soluzioni Coffee Lake Refresh.

Come vedete dall’immagine sopra, le differenze di prezzo (se queste cifre dovessero essere confermate) sono abbastanza contenute rispetto a quelli delle soluzioni attuali. La differenza più interessante sta però nel prezzo dell’Intel Core i5-10600: secondo i listini di questi siti dovrebbe costare solamente 15 euro in più dell’attuale Intel Core i5-9600.

Insomma sembrerebbe che la decima generazione di processori desktop di Intel abbia prezzi pressoché identici a quelli delle vecchie CPU, nonostante l’Hyper-Threading sia stato implementato su tutta la gamma.

L’uscita dei nuovi processori Comet Lake-S è prevista per aprile, non vediamo l’ora di poter mettere le mani su queste soluzioni di Intel per vedere quanto siano migliorate rispetto alla vecchia generazione e come si comportano nei confronti dei rivali AMD Ryzen.