MSI MAG322CR: nuovo monitor da 32 pollici e 180Hz

MSI ha presentato il nuovo MAG322CR con un atipico refresh rate di 180Hz. Ovviamente il monitor è rivolto ad un pubblico di videogiocatori, soprattutto quelli orientati ai giochi più frenetici, dove il vantaggio di un tempo di aggiornamento più alto è stato maggiormente apprezzato rispetto all’aumento della risoluzione, tanto che ormai i 144Hz sono diventati quasi uno requisito minimo.

Inutile dire che le qualità del nuovo monitor di MSI non si fermano al refresh rate elevato. Il nuovo display offre una diagonale di 31,5 pollici, anche se la frequenza di aggiornamento elevata richiede un compromesso dalla parte della risoluzione che si ferma al Full HD (1920×10180).

Il pannello scelto da MSI è un VA leggermente curvo (1500R) che offre una luminosità massima di 300 nits, un rapporto di contrasto di 3000:1 ed un tempo di risposta MPRT di solo 1 millisecondo. Sfruttando inoltre un sistema a gamma più ampia, lo schermo riesce a coprire il 96% dello spazio DCI-P3 ed il 125% dello spazio sRGB. Tra le caratteristiche compare anche l’HDR Ready, tuttavia la luminosità massima non soddisfa neanche i requisiti minimi imposti da VESA per l’utilizzo dell’HDR, ragion per cui ci sono dubbi piuttosto fondati su quanto sia effettivamente possibile sfruttare questa funzionalità.

Tenendo conto del refresh rate comunque, MSI ha dotato il nuovo monitor di tecnologia Adaptive Sync Vesa, oltre a certificarlo per il FreeSync di AMD. Manca tuttavia la certificazione di compatibilità con Nvidia GSync, che potrebbe arrivare in un secondo momento dopo che la società di Santa Clara avrà effettuato i test specifici.

Sul fronte della connettività troviamo un pannello I / O in grado di soddisfare le esigenze di ogni giocatore grazie ad un ingresso DisplayPort 1.2a, due ingressi HDMI 2.0b, ed una porta USB Type-C con supporto alla DP Alt Mode. Non manca inoltre un HUB USB 2.0 a doppia porta Type-A, ed il classico jack da 3,5mm per le cuffie.

Chiude un già ottimo pacchetto il design, che oltre ad offrire lo stile che ormai contraddistingue il marchio del drago, presenta anche una striscia di LED RGB gestibili direttamente via software con Mystic Light. Al prezzo di 329 dollari, rappresenta senza dubbio un prodotto interessante per la fascia di prezzo in cui si colloca. Anche se non abbiamo una data d’uscita esatta, l’attesa non dovrebbe durare più di uno o due mesi.