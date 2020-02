Intel Core i7-10700F spunta su Cinebench: prestazioni vicine al Ryzen 7 3700x

Il Core i7 10700F ha fatto capolino sul noto software di test Cinebench R20. Con un punteggio di 4781, si avvicina molto al suo rivale AMD, il Ryzen 7 3700x, che fa segnare in media 4830 punti in multicore.

Grazie alla reintroduzione dell’Hyper-Threading, la nuova CPU assume una configurazione simile all’attuale Core i9-9900K (che, a confermare l’ipotesi, si posiziona poco sopra nella classifica). Rispetto però al suo “fratello maggiore”, il Core i7-10700F, ha la GPU integrata disabilitata (come indicato dalla lettera “F”) e il moltiplicatore bloccato. Trattandosi di un modello “non-K”, il TPD e di conseguenza le frequenze operative sono mediamente inferiori: di base il processore è infatti tarato a 2.90GHz.

Per quanto riguarda le prestazioni in single core i dati sono molto vicini, con un vantaggio trascurabile per il Ryzen (500 vs 492). I numeri fanno sperare in una buona concorrenza, che non può che fare bene al mercato.

Intel sembra aver sostanzialmente compiuto un’operazione di riduzione dei prezzi: quello che effettivamente era un Intel Core i9 posizionato sulla fascia dei 500 euro, ora si dovrebbe trovare a oltre 150 euro in meno, essendo un Intel Core i7. A quanto pare i 14nm hanno ancora qualcosa da dire, anche se questa linea di CPU dovrebbe esserne “il canto del cigno”.

I prezzi tuttavia non sono ancora noti, quindi si tratta di mere speculazioni. Restiamo in attesa di riceverne un esemplare per i dovuti test. Voi cosa ne pensate?