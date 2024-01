Intel conferma Arrow Lake e Lunar Lake per il 2024

Nel corso del CES 2024, Intel ha confermato che i processori Arrow Lake e Lunar Lake arriveranno nella seconda metà del 2024. A dare l’annuncio è stata Michelle Johnston Holthaus, Vicepresidente Esecutivo e Direttore Generale dell’Intel Client Computing Group.

La famiglia Arrow Lake sarà dedicata ai sistemi desktop ad alte prestazioni, rivolgendosi principalmente agli appassionati di gaming. Ovviamente non mancheranno novità importanti dedicate all’intelligenza artificiale, che gioca un ruolo sempre più centrale nelle nostre vite e nello sviluppo di queste tecnologie. Ci sono poi indizi secondo cui Intel potrebbe creare delle APU simili a quelle AMD, ma è ancora presto per capire se si tratta di allusioni con un fondo di verità oppure no.

Lunar Lake arriverà invece sia nel mercato mobile, portando con sé una nuova architettura a basso consumo energetico e importanti miglioramenti all’IPC. Anche qui sarà importantissimo l’hardware dedicato all’IA, che offrirà prestazioni tre volte superiori sulla GPU che sulla NPU rispetto a Meteor Lake. I chip Lunar Lake sono già tra le mani dei partner, un fattore che segna una tappa fondamentale nel percorso di sviluppo del chip.

Durante l’evento Holthaus ha mostrato un chip Lunar Lake, suscitando parecchio interesse. Dalla foto possiamo vedere come ci sia un grande die composto da più chiplet, accompagnato da due chip DRAM on-package. Secondo alcuni potrebbe trattarsi di una revisione del chip Meteor Lake con LPDDR5X on-package mai rilasciato; questa soluzione comporta diversi vantaggi in termini di efficienza, latenza e spazio occupato, quindi potrebbe essere particolarmente interessante per i laptop di prossima generazione.