Intel: avvistato il Core i9-12900K, saranno queste le sue frequenze?

Sui forum NGA.cn, come riportato dai colleghi di VideoCardz, è comparso un Qualification Sample del processore Core i9-12900K, chip che dovrebbe costituire il modello di punta della prossima generazione di CPU Intel basate sull’architettura “Alder Lake-S“. A quanto pare, il processore dovrebbe essere costituito da otto core ad alte performance, affiancati da otto core ad alta efficienza, con un base clock di 3,9GHz e un boost clock di 5,3GHz. Nonostante quest’ultimo dato sia inferiore ai rumoreggiati 5,5Ghz, rimane superiore a quello precedentemente riportato di 5,0GHz.

Credit: NGA.cn - Traduzione automatica

Ricordiamo che le CPU di prossima generazione della compagnia di Santa Clara sanno le prime a sfruttare il nuovo processo produttivo a 10nm della compagnia. Inoltre, Alder Lake-S sarà accompagnato dal nuovo chipset Z690, il quale dovrebbe introdurre diverse novità, come il supporto alle memorie DDR5 e all’interfaccia PCI Express 5.0 e utilizzerà il socket LGA 1700. La novità più rilevante, in ogni caso, sarà l’uso di un design ibrido, già sperimentato con Lakefield e ampiamente impiegato nel mondo mobile.

Il Core i9-12900K è stato messo alla prova nel test multi-core di Cinebench R20, ottenendo i seguenti risultati (mettendoli a confronto con altre CPU):

Core i9-12900K (ES2): 9300+

Core i9-12900K (QS calculated): 11300+

Core i7-12700K (QS?): 9500+

Core i5-12600K (QS?): 7400+

In precedenza, un altro noto leaker (Yuuki_AnS) ha pubblicato alcune informazioni interessanti inerenti ad alcuni presunti bug individuati negli Engineering Sample di Alder Lake in versione mobile, confermando inoltre che sarà necessario installare Windows 11 per sfruttare appieno la nuova Hybrid Technology di Intel.

Credit: YuuKi_AnS / VideoCardz

Lo scorso mese vi abbiamo anche riportato alcuni dettagli inerenti al chipset 600 che, secondo Hardware Times, non supporterà l’interfaccia PCI Express 5.0, la quale sarà presente solo sulle linee della CPU. Per ulteriori approfondimenti, vi consigliamo di consultare il nostro precedente articolo.