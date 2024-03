Intel Core i9-14900KS già "scoperchiato" prima del lancio, fino a 10°C e 23W in meno con il metallo liquido

Nel mondo dei processori, Intel ha sempre avuto problemi con le fughe di notizie relative alle sue ultime CPU per desktop. Il tanto atteso Core i9-14900KS "Special Edition" non fa eccezione, con alcuni overclocker che hanno potuto metterci le mani sopra ancora prima del suo annuncio ufficiale. Sono emersi dettagli che fanno luce sulle sue eccezionali caratteristiche e su una sorprendente rivelazione nei test termici.

Il Core i9-14900KS vanta una configurazione formidabile, con 24 core (8 P-Core e 16 E-Core) e un clock di boost che arriva a ben 6,2GHz, il tutto racchiuso in un TDP predefinito di 150W. Chiaramente progettato per gli appassionati e gli overclocker in cerca di prestazioni massime, questo processore è destinato a ridefinire gli standard prestazionali nella sua categoria.

Un membro del forum Overclock, noto come "pakhtunov", è stato in prima linea nel far trapelare informazioni sul nuovo processore. Sono stati condotti interessanti test termici, sia con l'Integrated HeatSpreader (IHS) di serie sia dopo aver effettuato il delid della CPU e applicato una nuova pasta termica a base di metallo liquido.

I risultati dei test termici sono a dir poco notevoli:

Cinebench con IHS stock: 85°C, 376W

Cinebench dopo il delid: 75°C, 366W

Y-cruncher con IHS standard: 89°C, 432W

Y-cruncher dopo la cancellazione: 82°C, 409W

I dati rivelano un calo di temperatura compreso tra 7 e 10 °C nei diversi test. Inoltre, l'overclocker riporta un calo del wattaggio compreso tra 10 e 23 W, conseguenza diretta delle temperature più basse raggiunte durante i test. Questi test sono stati condotti utilizzando il dissipatore a liquido DeepCool LS720 SE con un radiatore da 360 mm.

Il Core i9-14900KS farà il suo debutto ufficiale il 14 marzo e in quell'occasione i recensori e gli overclocker dovrebbero condividere i loro risultati completi. Sebbene Intel non abbia ancora confermato il prezzo del suo ultimo processore, le tendenze storiche suggeriscono che questa "Special Edition" non sarà economica.