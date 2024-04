Scoperchiare la CPU è diventato così normale che c'è un AIO apposta

Intel ha introdotto le sue più recenti CPU, caratterizzate da un'elevata produzione di calore, tanto che il delidding è diventato un fenomeno diffuso. Per questa ragione EKWB ha presentato il primo dissipatore di liquido All-In-One progettato appositamente per le CPU Intel di 12°, 13° e 14° generazione delidded.

Questa mossa è stata ispirata dal crescente numero di utenti PC che "deliddano" le loro CPU per migliorarne le prestazioni. Inoltre, l'azienda ha rivisto i suoi waterblock diretti per AMD e Intel per i loop personalizzati e offre parti di ricambio gratuite per migliorare le prestazioni dei prodotti esistenti.

Il "delidding" è l'atto di separare il diffusore di calore integrato dalla parte superiore del processore.

Il nuovo AIO, chiamato EK-Nucleus CR360 Direct Die, è stato progettato appositamente per le CPU Intel LGA 1700 delidded. La piastra di contatto sulla parte inferiore del blocco della pompa è stata modificata per supportare le CPU delidded con un grande incavo al centro per raffreddare il die della CPU. Il dissipatore è dotato di tre ventole EK 120mm illuminate RGB, un blocco dedicato alla pompa, anch'esso illuminato via RGB, e i canonici cavi rivestiti in guaina.

Questo nuovo dissipatore di liquido riduce notevolmente la complessità del raffreddamento diretto della CPU. Il prezzo è di soli $183.99 (non siamo ancora a conoscenza del prezzo in Euro), molto più conveniente rispetto ai loop personalizzati, e l'installazione è molto più semplice, in quanto il sistema è pre-assemblato come un'unica unità.

Deliddare le CPU come l'i9-14900K può ridurre drasticamente le temperature, aumentare le prestazioni e fornire spazio per l'overclocking. EKWB ha anche presentato diversi nuovi waterblock CPU diretti per processori Intel e AMD, con miglioramenti mirati alla performance rispetto ai design precedenti.

Inoltre, EKWB offre parti di ricambio gratuite per i clienti che hanno acquistato il precedente Velocity² Direct Die e uno sconto del 15% per i primi acquirenti. EKWB, grazie a queste iniziative, vuole migliorare il montaggio, le prestazioni termiche e garantire il giusto tasso di sicurezza del die delle CPU.

L'introduzione di questi nuovi prodotti da parte di EKWB dimostra un impegno nei confronti dell'utenza, offrendo alternative facili, efficaci, e per certi versi economiche, per raffreddare la propria CPU e rispondere alle esigenze dei moderni PC builder.