Scaldare le nuove CPU Intel fino a 165 gradi? Non siamo impazziti, c'è una buona ragione

Il noto creator di contenuti tech su YouTube e extreme overclocker der8auer ha condiviso un consiglio fondamentale per deliddare in sicurezza i nuovi chip Intel Core Ultra 200S (nome in codice Arrow Lake). Per farlo, è essenziale riscaldare il chip oltre i 157 gradi Celsius per fondere l'indio e facilitare il processo di delidding. È consigliata una temperatura obiettivo di 165 gradi Celsius, poiché un riscaldamento eccessivo potrebbe allentare la colla e danneggiare alcuni SMD.

La procedura di "delidding" rimuove il dissipatore di calore integrato (IHS) sul processore per permettere di collegarci direttamente un water block, rendendo il raffreddamento più efficiente. Questa pratica è diffusa tra gli appassionati e gli overclocker per massimizzare le prestazioni dei chip e stabilire nuovi record mondiali. Soprattutto con le serie Alder Lake e Raptor Lake di Intel, note per le alte temperature, il delidding è diventato un'operazione molto diffusa.

"Se provate il delidder EK dovete fare molta attenzione a non rimuovere alcun SMD intorno all'IHS. Avete circa 1,5-2 mm di spazio. Il problema è che bisogna riscaldarlo prima di delidare. Questo sembra molto importante per Arrow Lake", spiega der8auer, che aggiunge:

"So di due casi in cui si è tentato di deliddare la CPU senza riscaldarla ed entrambi sono morti. Allo stesso tempo conosco 10 casi di CPU deliddate con il calore e tutte funzionano ancora".

Per supportare gli appassionati, alcuni produttori, come EKWB e lo stesso der8auer in collaborazione con Thermal Grizzly, hanno sviluppato delidder specifici per rendere il processo più sicuro e semplice. Questo potrebbe ridurre la possibilità di danneggiare il CPU. Tuttavia, è importante notare che deliddare invalida la garanzia del processore, ma è il prezzo da pagare per ottenere le migliori prestazioni possibili dal proprio chip.