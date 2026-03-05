Avatar di Ospite SSD Lord #264 0
9 GB è una roba assurda, non si è mai visto niente del genere. poi magari cancellano il modello da 12 GB della 5060 e ci ritroviamo con queste configurazioni strane senza capo né coda. boh, nvidia fa quello che vuole tanto comprano tutti lo stesso
quindi la 5060 potrebbe avere meno core di quelli previsti? ottimo, non vedo l'ora di spendere soldi per una scheda ridimensionata all'ultimo secondo
Non si sono mai visti perché non esistevano chip di memoria GDDR da 3 GB. La massima capacità per chip singolo di memoria si fermava a 2GB ed è stato così per parecchi anni.
Per la 5060 non vale la pena spendere soldi da sempre.
L'unica scheda di fascia "bassa" per cui era sensato spendere è la 5060 Ti da 16 GB
