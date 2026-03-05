Nel mondo iperconnesso di oggi, dove lo smart working, il cloud e i sistemi di pagamento digitale sono diventati parte integrante della vita lavorativa e domestica, un'interruzione della connessione Internet può tradursi in perdite concrete, sia economiche che operative. È in questo contesto che Keenetic, azienda specializzata in soluzioni di networking, annuncia il lancio di tre nuovi router mobili con supporto SIM: Hero 5G, Hopper 4G+ e Speedster 4G+. Un'offensiva commerciale che arriva dopo un 2025 in cui l'azienda ha raddoppiato le attivazioni di dispositivi sul territorio italiano, segnale di una domanda in crescita rapida.

La filosofia alla base dei tre nuovi prodotti è chiara: portare sul segmento mobile la stessa affidabilità e le stesse funzionalità avanzate tipiche delle reti professionali cablate. Il target principale sono le piccole e medie imprese, i liberi professionisti e gli utenti domestici evoluti che operano in sedi remote, ambienti privi di una linea fissa stabile o contesti ad alta densità di dispositivi connessi. Tutti e tre i modelli condividono il sistema operativo proprietario KeeneticOS, che abilita la gestione da remoto via cloud e una serie di funzionalità di sicurezza avanzate.

Il prodotto di punta della nuova gamma è l'Hero 5G, pensato per chi non può permettersi nemmeno un minuto di inattività della rete. Al suo interno troviamo un modem 5G Unisoc V510 con supporto dual-SIM e una gestione Multi-WAN intelligente: in caso di malfunzionamento della linea principale, il dispositivo commuta automaticamente su una connessione alternativa, assicurando operatività continua. Una funzione che, in termini pratici, equivale ad avere sempre un piano di emergenza attivo senza doverci pensare.

Sul fronte wireless, Hero 5G adotta il Wi-Fi 6 AX3000 con supporto Mesh avanzato, tecnologia MU-MIMO e il sistema proprietario IntelliQoS per la gestione intelligente delle priorità di traffico. Queste caratteristiche lo rendono adatto anche ad ambienti con decine di dispositivi connessi contemporaneamente, come uffici, studi professionali o strutture ricettive. A completare il profilo hardware ci sono una porta Ethernet 2.5G, quattro porte Gigabit e due porte USB, utili per connettere dispositivi di storage e creare un file server locale o un cloud privato aziendale.

Particolarmente interessante è la dotazione di antenne esterne ad alto guadagno con connettori SMA, che consente di adattare Hero 5G anche a contesti rurali o geograficamente svantaggiati, dove il segnale mobile è tradizionalmente debole. Sul versante sicurezza, il dispositivo supporta VPN professionali e funzionalità di segmentazione della rete, strumenti che in ambito aziendale sono ormai considerati indispensabili per proteggere dati sensibili e isolare il traffico di ospiti e dispositivi IoT.

La rete deve essere una risorsa, non un problema.

L'Hopper 4G+, secondo modello della triade, si posiziona come hub di connettività all-in-one per le PMI che operano in contesti dove il 5G non è ancora disponibile ma la continuità di servizio rimane una priorità. Anche in questo caso il supporto è dual-SIM con failover automatico e bilanciamento del carico tra connessioni mobili e cablate. La tecnologia Wi-Fi 6 Mesh AX3000 garantisce roaming fluido e gestione dinamica del traffico, una caratteristica preziosa per applicazioni critiche come i sistemi POS nei punti vendita, i servizi cloud o le videochiamate professionali.

Hopper 4G+ eccelle anche nella segmentazione della rete, permettendo di creare ambienti separati per dipendenti, clienti e dispositivi IoT, e nel supporto a protocolli VPN di fascia professionale come IPsec, WireGuard e OpenVPN, gli stessi utilizzati da grandi aziende per collegare in modo sicuro sedi distaccate. La porta USB 3.0 integrata consente inoltre di realizzare un server cloud privato per il backup locale e la condivisione dei file, riducendo la dipendenza da servizi cloud esterni.

Chiude la gamma lo Speedster 4G+, il modello più accessibile e versatile, rivolto a chi cerca una soluzione mobile immediata e intuitiva senza rinunciare alle funzionalità essenziali. Compatibile con le SIM di qualsiasi operatore telefonico italiano ed europeo, offre velocità di download fino a 300 Mbps e può essere potenziato con un'antenna MIMO esterna nelle aree con copertura debole. L'installazione è progettata per essere completata in pochi minuti, un dettaglio non banale per chi si trova a dover attivare una connessione d'emergenza o a lavorare in luoghi temporanei.

Anche lo Speedster integra il sistema Mesh per eliminare le zone morte e le funzioni Multi-WAN e VPN per chi necessita di un livello aggiuntivo di controllo e sicurezza della navigazione. Si tratta, in sostanza, di un prodotto pensato per coprire lo spazio tra un semplice modem operatore e un router professionale completo, intercettando una fascia di utenza che fino ad oggi faticava a trovare soluzioni equilibrate nel rapporto tra semplicità e funzionalità.