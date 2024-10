Intel e AMD alleati inaspettati per il futuro di x86 (e contro Qualcomm)

Il colosso dei microprocessori Intel e il suo principale rivale AMD hanno annunciato la creazione di un nuovo gruppo consultivo per l'architettura x86, con l'obiettivo di garantire un set di istruzioni unificato per il futuro. L'annuncio è stato fatto durante l'OCP Summit 2024, con la partecipazione di importanti aziende come Google, Microsoft e Meta, ma anche partner come Dell, HP e Lenovo. La grande assente è Via Technologies, un altro licenziatario x86, non attualmente parte del gruppo, anche se potrebbe unirsi in futuro.

Questa collaborazione inedita tra i due maggiori produttori di processori x86 mira a standardizzare le nuove aggiunte e modifiche all'architettura, che è alla base della maggior parte dei computer per uso generale e dei data center da 46 anni. L'iniziativa arriva in un momento in cui l'ecosistema x86 affronta una crescente pressione da parte di architetture alternative, come ARM e RISC-V.

L'obiettivo è creare un approccio più unificato, che riduca le implementazioni personalizzate problematiche.

Il gruppo consultivo si concentrerà su diversi aspetti, tra cui la semplificazione dell'architettura x86 e l'implementazione uniforme di nuove funzionalità. Questo potrebbe includere l'allineamento su estensioni come AMX di Intel per l'intelligenza artificiale o le Supervisor Entry Extensions di AMD per ottimizzare il codice legacy.

Forrest Norrod di AMD ha commentato: "Pensiamo che sia uno dei cambiamenti più significativi nell'architettura x86 da decenni. L'x86 è un ecosistema forte, ma che Intel e AMD hanno co-sviluppato in un certo senso, ma a distanza. Questo ha causato alcune inefficienze e alcune derive in parti dell'ISA nel tempo."

Justin Hotard di Intel ha aggiunto: "Stiamo esaminando nuove innovazioni nell'architettura e, andando avanti, le implementeremo in modi standard. Pensiamo che questo fornisca un'adozione più facile per l'intero ecosistema, che si tratti di fornitori hardware o sviluppatori software."

Impatto sulla concorrenza e sulla sicurezza

Nonostante questa collaborazione, entrambe le aziende hanno sottolineato che rimarranno concorrenti agguerriti. La presenza di altre aziende e clienti nel gruppo dovrebbe aiutare a guidare le decisioni in una direzione equilibrata.

La standardizzazione potrebbe anche portare benefici per le funzionalità legate alla sicurezza, un aspetto sempre più critico nell'informatica moderna.

Gli effetti concreti di questa iniziativa non saranno visibili nell'immediato, dato i lunghi cicli di progettazione dei processori moderni. Tuttavia, questa mossa rappresenta un importante passo verso una maggiore coerenza e compatibilità nell'ecosistema x86, che potrebbe rafforzare la sua posizione di fronte alle nuove sfide nel settore dei microprocessori.