Intel: in arrivo la patch per migliorare le prestazioni delle CPU Ultra 200S

Intel si prepara a rilasciare un aggiornamento fondamentale per il microcodice delle sue CPU Core Ultra 200S Arrow Lake, che finora non hanno sorpreso in ambito gaming. La patch, identificata come "0x114", dovrebbe affrontare i limiti prestazionali riscontrati, rendendo i processori più competitivi rispetto ai rivali di AMD. Secondo quanto riportato da ASUS, il microcodice sarà presto disponibile per le schede madri Z890 e potrebbe essere distribuito attraverso un nuovo BIOS beta.

Le CPU Core Ultra 200S hanno ricevuto alcune critiche per le prestazioni di gioco risultate inferiori alle aspettative. Le recensioni iniziali del prodotto, infatti, hanno evidenziato un gap significativo rispetto ai processori AMD Ryzen 9000X3D, come il 9800X3D, che dominano il mercato delle CPU da gioco.

Tuttavia, i chip Arrow Lake si distinguono per una maggiore efficienza energetica e un miglioramento della produttività rispetto alle generazioni precedenti. La patch 0x114 rappresenta quindi un tentativo di Intel di colmare il divario nel settore gaming.

Le schede madri ASUS, tra cui la ROG Maximus Extreme, hanno recentemente ricevuto il microcodice 0x113 con il BIOS versione 1101. Questo aggiornamento ha introdotto miglioramenti in termini di stabilità e compatibilità del sistema, oltre a ottimizzazioni per le prestazioni di gioco in modalità bilanciata. Tuttavia, Intel ha dichiarato che il vero aggiornamento risolutivo sarà incluso nel microcodice 0x114, il cui rilascio è previsto nei prossimi giorni.

Secondo fonti riportate dai forum ROG, l’aggiornamento del microcodice potrebbe essere reso disponibile in modalità beta prima del rilascio ufficiale. SAFEDISK, un esperto del settore, ha sottolineato che non ci saranno differenze tra la versione beta e quella ufficiale se il numero del BIOS rimarrà invariato.

Il microcodice 0x114 sarà distribuito gradualmente su tutte le schede madri Z890 prodotte dai vari marchi. Sebbene non si prevedano incrementi straordinari delle prestazioni di gioco, ogni miglioramento sarà ben accolto dagli utenti. Intel spera che questo aggiornamento possa almeno avvicinare le CPU Core Ultra 200S alle prestazioni dei chip Raptor Lake, rilasciati di recente.

Con questa patch, Intel cerca di recuperare terreno in un mercato sempre più dominato dai processori AMD, noti per le loro eccezionali performance in ambito gaming. Resta da vedere se l’aggiornamento 0x114 permetterà a Intel di riconquistare una posizione di rilievo nel settore o se gli utenti continueranno a preferire le alternative offerte dal concorrente.