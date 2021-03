Intel, inizia una caccia al tesoro dedicata alla GPU Xe-HPG

Con una mossa inaspettata, Intel questa settimana ha iniziato la sua campagna di promozione dell’architettura grafica Xe-HPG. Finora, la società ha pubblicato un video teaser che porta a un sito Web nel quale viene annunciata una caccia al tesoro che inizierà il 26 marzo, vale a dire venerdì prossimo. Inoltre, il filmato potrebbe fornire un indizio sul nome in codice interno della prima GPU Xe-HPG.

Per cominciare, Intel ha pubblicato il video teaser sulla microarchitettura Xe-HPG su Twitter, dove viene sottolineato il fatto che Xe-HPG costituisce sia un’evoluzione che un’estensione dell’architettura Xe-LP. Sono inoltre presenti tre messaggi criptati che, se decodificati, portano a https://xehpg.intel.com, sito web dedicato alla caccia al tesoro, e ad un paio di coordinate – 79.0731W e 43.0823N – che indicano un punto a ovest dell’isola di Goat che si affaccia sul fiume Niagara, noto in tutto il mondo per le sue cascate.

Intel tende a dare ai prodotti non ancora annunciati nomi in codice tipicamente relativi a varie posizioni geografiche, come città, isole o fiumi. Tenendo presente che i processori per server scalabili Xeon di quarta e quinta generazione di Intel sono conosciuti come Sapphire Rapids e Granite Rapids e la loro piattaforma si chiama Eagle Stream, è molto probabile che la sua prima GPU Xe-HPG abbia il nome in codice Niagara Falls.

Xe HPG microarchitecture teaser = 🍬👀 pic.twitter.com/kdzBokBiW4 — Intel Graphics (@IntelGraphics) March 18, 2021

Intel ha avviato la sua prima GPU basata sull’architettura Xe-HPG alla fine dello scorso ottobre. La produzione di massa, lo sviluppo dei driver, i test approfonditi e gli altri passaggi necessari per portare un nuovo chip sul mercato richiedono in genere circa un anno. Pertanto, è improbabile che la prossima GPU venga lanciata prima dell’inizio del quarto trimestre del 2021.

Far partire una campagna promozionale per un prodotto che non sarà disponibile per più di metà anno è un po’ strano, ma, nel frattempo, la compagnia potrebbe voler attirare la massima attenzione sulla sua scheda grafica indirizzata ai videogiocatori, soprattutto in un periodo come questo nel quale le due maggiori concorrenti, AMD e NVIDIA, stanno facendo molta fatica a soddisfare la domanda dei loro nuovi prodotti.