Fan dei prodotti Intel? Segnatevi sul calendario la data del 19 settembre 2023. In quell’occasione Intel terrà il suo evento Innovation 2023, in cui presenterà le ultime e più importanti novità per i mercati CPU e GPU (ma non solo). Ecco cosa ci possiamo aspettare dall’evento.

Fonte: Intel

L’evento Intel Innovation 2023 sarà una vetrina della visione del futuro secondo Intel. L’azienda non solo presenterà nuovi prodotti, ma condividerà anche maggiori dettagli sulla sua roadmap e sulla sua strategia per i prossimi due anni. Intel riunirà inoltre esperti del settore e partner per discutere di vari argomenti relativi alle soluzioni tecnologiche hardware e software.

Se siete interessati a partecipare a questo evento seguirlo in diretta online dal sito di Intel. L’evento si svolgerà tra il 19 e il 20 settembre 2023 a San Jose, in California.

Cosa aspettarsi da Intel Innovation 2023?

Intel Meteor Lake: addio a Core i3, i5, i7 e i9?

Uno dei punti salienti dell’evento sarà la presentazione delle CPU dedicate ai laptop Intel Meteor Lake di 14a generazione. Queste CPU saranno i primi processori consumer di Intel con architettura x86 multi-tile, ovvero che combinano diversi tipi di core su un singolo chip. Se i rumor dovessero rivelarsi accurati, le CPU vanteranno nuovi core basati sulle microarchitetture Ocean Cove e Gracemont, una nuova VPU per l’accelerazione dell’intelligenza artificiale, GPU Alchemist integrate per la grafica e altro ancora.

Intel introdurrà anche un nuovo schema di branding per le CPU Meteor Lake, che sostituirà la convenzione di denominazione Core i3/i5/i7/i9.

Intel Raptor Lake Refresh: l’ultimo tango per LGA 1700/1800

Un altro annuncio che probabilmente Intel farà durante l’evento è il refresh della linea di CPU Raptor Lake per desktop che cadranno sotto la famiglia della 14a generazione. Queste CPU presenteranno molto probabilmente alcune ottimizzazioni come velocità di clock più elevate e cache migliorate.

Queste CPU saranno compatibili con le schede madre serie 600/700 e i socket LGA 1700/1800 esistenti, il che le rende una facile opzione di aggiornamento per gli utenti esistenti. Saranno le ultime CPU ad essere compatibili con tale socket.

Intel Alchemist+: la rinnovata lineup delle GPU Arc

Il terzo annuncio importante che Intel farà all’evento riguarderà probabilmente una nuova versione delle sue GPU. Il brand ha lanciato la sua linea di schede video Arc alla fine del 2022 con la famiglia Alchemist, la quale offriva prestazioni e caratteristiche competitive nei segmenti di fascia media. Tuttavia, Intel non si sta adagiando sugli allori e sta già lavorando a un aggiornamento delle GPU Alchemist, denominato Alchemist+.

Il lancio delle GPU Alchemist+ è previsto ovviamente prima delle GPU Battlemage di nuova generazione che Intel presenterà (secondo le previsioni) nel 2024.