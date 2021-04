Intel Iris Xe DG1 è più lenta della Radeon RX 550 di AMD?

Il noto leaker @Tum_Apisak ha segnalato il primo benchmark eseguito dalla scheda grafica Iris Xe DG1 di Intel. A quanto pare, la GPU, testata su Basemark, ha ottenuto performance simili alla Radeon RX 550 di AMD, un prodotto in circolazione da almeno quattro anni.

Se confrontiamo i processi di produzione, la DG1 è ovviamente l’offerta più tecnologicamente avanzata. La DG1 si basa sull’ultimo nodo SuperFin a 10nm di Intel, mentre la Radeon RX 550 utilizza il die Lexa, che è stato realizzato con il processo a 14nm di GlobalFoundries. Sia la DG1 che la Radeon RX 550 in esame sono state prodotte da ASUS. L’ASUS DG1-4G è dotata di un dissipatore passivo, mentre l’ASUS Radeon RX 550 4G richiede un raffreddamento attivo con una singola ventola. La Radeon RX 550 ha un TDP di 50W, invece la DG1 si ferma a 30W, motivo per cui quest’ultima può lavorare tranquillamente in modalità fanless.

L’ASUS DG1-4G presenta una variante ridotta della GPU Iris Xe Max, il che significa che possiede solo 80 Execution Unit (EU) a sua disposizione. Questa configurazione offre 640 shader unit con un clock massimo di 1.500MHz. Per quanto riguarda le memorie, l’ASUS DG1-4G dispone di 4GB di LPDDR4X-4266 su un’interfaccia a 128bit. Al contrario, l’ASUS Radeon RX 550 4G è dotata di 512 shading unit con un clock di base di 1.100MHz e un boost clock di 1.183MHz. I 4 GB di memoria GDDR5 da 7Gb/s della scheda grafica comunicano attraverso un bus a 128 bit per una larghezza di banda complessiva fino a 112GB/s.

In termini di prestazioni in ambito FP32, la DG1 offre fino a 2,11TFLOP, mentre la Radeon RX 550 arriva sino a 1,21TFLOP. Sulla carta, quindi, la DG1 dovrebbe essere superiore, ma sappiamo che le performance FP32 non sono le più importanti da tenere in considerazione. Entrambi i sistemi testati sul benchmark Basemark erano basati sullo stesso processore, l’Intel Core i3-10100F. La DG1 ha ottenuto 17.289 punti, mentre la Radeon RX 550 è giunta sino a 17.619 punti nel test Vulkan. Pertanto, la Radeon RX 550 è risultata fino all’1,9% più veloce della DG1. Naturalmente, è troppo presto per dichiarare un vincitore definitivo senza test più approfonditi. Intel, del resto, ha sempre presentato la DG1 come una scheda grafica entry level, quindi non stupisce di certo vederla offrire performance piuttosto basse.