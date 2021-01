Intel, la serie di chipset 300 si avvia sul viale del tramonto

La produzione delle schede madri con chipset Intel della serie 300, che comprende le varianti H310, H370, Z370 e Z390, sta ufficialmente volgendo al termine. La produzione effettiva si concluderà nel luglio di quest’anno, mentre le vendite di chipset e motherboard termineranno all’inizio del 2022. Questo si applica anche ai chipset mobile Intel della serie 300, come il QM370, che saranno ritirati dal mercato nel medesimo periodo.

La notizia arriva solo un mese dopo che Intel ha ufficialmente terminato i suoi processori Core serie 9000, nome in codice Coffee Lake Refresh. Con la compagnia di Santa Clara che si prepara già a sostituire i chip Comet Lake con Rocket Lake, ha senso interrompere la produzione di Coffee Lake e dei suoi chipset associati, soprattutto quando le componenti di nona generazione non erano molto diverse da Comet Lake-S a parte la presenza di più thread (e più core per i modelli i9).

Recentemente sono emersi su Geekbench 4 i risultati ottenuti da una CPU Core i7-11700K, processore equipaggiato con otto core Cypress Cove dotati di Hyper-Threading attivo. Secondo quanto riportato, il processore octa-core ha un clock di base di 3,6GHz, mentre il boost clock ha raggiunto i 5GHz nel benchmark. Dal punto di vista della cache, il Core i7-11700K può contare su 4MB di cache L2 e 16MB di cache L3.

I punteggi, sia single core che multi core, hanno evidenziato un buon miglioramento prestazionale a livello di IPC rispetto al predecessore. In particolare, stupisce come, in ambito multi core, il Core i7-11700K ottenga un punteggio equivalente al Core i9-10900K di precedente generazione, pur avendo due core in meno. Infine, stando a quanto riferito da un rappresentante di MSI sui forum Danawa, sembra che il debutto delle CPU Intel Rocket Lake-S sia previsto per il prossimo marzo.