Avatar di Ospite Java Guru #372 0
0
86 core sembrano eccessivi anche per una workstation, chissà quanto scalda quel mostro
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite MMO Scout #414 0
0
4TB di RAM supportati ma chi ha 28mila dollari da spendere solo per la memoria
Questo commento è stato nascosto automaticamente.