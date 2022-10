Con Raptor Lake ormai ufficialmente lanciato sul mercato, Intel può adesso concentrarsi totalmente sulle prossime generazioni di processori Core, che rappresenteranno un passo in avanti termini di processo produttivo. L’attuale serie 13000 sarà infatti l’ultima a essere realizzata con il nodo a 10nm, conosciuto ormai come Intel 7, mentre le future CPU faranno uso dei nuovi processi produttivi Intel 4 e 20A. Con il primo nodo sono già entrati in fase di pre-produzione i prossimi processori Meteor Lake, mentre con il secondo verranno fabbricate le CPU Arrow Lake. Proprio in merito a queste ultime due architetture, sono da poco trapelate le configurazioni core che verranno utilizzate nelle varianti principali.

Le info provengono da un grafico interno di Intel e sono state diffuse da Wccftech. Sappiamo già che la longevità non è affatto il punto forte dell’azienda di Santa Clara, che proprio in concomitanza alla 14° e alla 15° generazione di processori Core, dovrebbe far debuttare un nuovo socket, denominato “V”, destinato a supportare unicamente queste due nuove serie. Questo sarà di dimensioni simili all’attuale LGA1700, ma includerà un maggior numero di pin, per via delle nuove funzionalità di cui i nuovi processori saranno dotati.

Fonte: Intel

Fonte: Intel

Venendo alla configurazione dei core, sembra proprio che Meteor Lake ridurrà il numero di P-Core, mantenendo l’attuale conta di E-Core. Le varianti principali faranno così uso di configurazioni 6P+16E, per un totale di 22 core e TDP che va da 35W a 125W nei modelli più potenti, e 6P+8E, per un totale di 14 core e TDP da 35W a 65W nelle versioni più economiche. Come specificato da diverse indiscrezioni in passato, Meteor Lake impiegherà le nuove architetture Redwood Cove, che interesserà i Performance Core, e Crestmont, che invece caratterizzerà gli Efficiency Core. Il modello da 125W riguarderebbe le varianti K, mentre il resto rappresenterebbe i modelli “non K” e T, questi ultimi a basso consumo energetico. Le novità riguardano anche la grafica integrata che includerà 4 Xe Core, per un totale di 54 Execution Unit: queste specifiche sono leggermente inferiori alla GPU più economica della nuova gamma Arc Alchemist, vale a dire A380, che invece ha 6 Xe Core, ma dovrebbero risultare al tempo stesso molto competitive nei confronti delle iGPU RDNA 2, incluse nei nuovi Ryzen 7000.

Di seguito l’elenco completo delle principali varianti di CPU Intel Meteor Lake.

Variante Configurazione iGPU TDP Meteor Lake-S 22 6P + 16E 4 Xe Core 125W Meteor Lake-S 22 6P + 16E 4 Xe Core 65W Meteor Lake-S 22 6P + 16E 4 Xe Core 35W Meteor Lake-S 14 6P + 8E 4 Xe Core 65W Meteor Lake-S 14 6P + 8E 4 Xe Core 35W

I processori Core di 15° generazione Arrow Lake riporteranno la conta dei core a 24, facendo uso della configurazione 8P+16E, già in uso su Raptor Lake con il Core i9-13900K. Come è possibile vedere dalla tabella, con Arrow Lake non dovrebbe cambiare il TDP, identico a quello di Meteor Lake nonostante il maggior numero di core. Arrow Lake rappresenterà probabilmente una versione ottimizzata di Meteor Lake, motivo per cui potremo aspettarci dei P-Core aggiornati, abbinati sempre a degli E-Core Crestmont. A migliorare sensibilmente sarà tuttavia la grafica, nello specifico l’architettura interamente nuova dei 4 Xe Core della iGPU.

Variante Configurazione iGPU TDP Arrow Lake-S 24 8P+16E 4 Xe Core 125W Arrow Lake-S 24 8P+16E 4 Xe Core 65W Arrow Lake-S 24 8P+16E 4 Xe Core 35W

Trattandosi delle prime due architetture a far uso di un design MCM (Multi Chip Module), oltre che della tecnologia 3D Foveros, Intel farà affidamento (sempre secondo le voci di corridoio) a TSMC per la realizzazione della iGPU, mentre il resto verrà fabbricato attraverso i nuovi processi produttivi sviluppati internamente. Stando a quanto annunciato dall’azienda, il primo lotto di CPU Meteor Lake verrà già consegnato in questo trimestre, prima del lancio ufficiale che avverrà nel 2023. I processori Arrow Lake, d’altro canto, inizieranno a entrare in fase di pre-produzione solo alla fine del prossimo anno, dando inizio al ciclo produttivo del nuovo nodo Intel 20A.