In occasione dell’evento Innovation 2022 a San Jose, Intel ha mostrato un wafer costituito da die di processori Raptor Lake. Tuttavia, a uno sguardo più attento, è possibile notare che si tratta di CPU a 34 core non ancora annunciate ufficialmente dall’azienda di Santa Clara. Infatti, il modello di punta, il Core i9-13900K, presenta 24 core e non si è mai parlato di eventuali chip ancora più potenti.

Dando un’occhiata più da vicino, è possibile scorgere che i die non hanno lo stesso design dei processori Raptor Lake standard, in quanto i core non sono allineati orizzontalmente su due file e, inoltre, i 34 core sembrano interconnessi con una mesh, come i modelli Ice Lake, e non tramite il consueto bus ad anello delle CPU desktop Intel. Si vedono anche otto controller di memoria DDR5 e quelli che sembrano blocchi UPI, entrambe caratteristiche solitamente non presenti nei processori per il mercato desktop.

Photo Credit: Tom's Hardware

Photo Credit: Tom's Hardware

Vista la presenza di tali feature, inizialmente si pensava che fossero chip Ice Lake, ma sul retro del supporto del wafer era presente un’etichetta che diceva “Raptor Lake-S 34 Core”, che ha definitivamente chiarito ogni dubbio a riguardo. Date le dimensioni, maggiori rispetto a una classica CPU desktop per socket LGA 1700, potrebbe trattarsi di chip destinati al mercato delle workstation. Infatti, è probabile che i 34 core di ciascun processore siano P-core ad alte prestazioni, mentre non sono individuabili cluster di E-core ad alta efficienza.

Come sempre, non ci resta altro che attendere ulteriori delucidazioni a riguardo direttamente da Intel.

Nella giornata di ieri, la società di Santa Clara ha presentato ufficialmente le sue CPU Core di tredicesima generazione, definiti come “i processori desktop più veloci al mondo”. Trovate tutti i dettagli nel nostro precedente articolo dedicato.