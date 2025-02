Intel Nova Lake promette bene, avrà 52 core su desktop

Continuano le indiscrezioni riguardo Nova Lake, la prossima generazione di CPU Intel che arriverà sia su desktop che su laptop. A differenza di quanto emerso in precedenza, i processori di punta dovrebbero essere dotati di 52 core, contro i 48 emersi in precedenza.

L'aumento dei core sarebbe legato all'introduzione di 4 LP E-Core, che andrebbero ad aggiungersi alla doppia configurazione con due gruppi da 8 P-Core e 16 E-Core. Inoltre, le indiscrezioni sembrano confermare che i nuovi P-Core useranno l'architettura Coyote Cove, mentre gli E-Core e gli LP E-Core si baseranno su Arctic Wolf.

I modelli desktop Nova Lake S sarebbero offrirebbero quindi una configurazione 16P + 32E + 4LP, mentre la gamma per laptop ad alte prestazioni Nova Lake HX disporrebbe invece di 28 core, in configurazione 8P + 16E + 4LP. Infine, Nova Lake H si fermerebbe a 16 core (4P + 4E + 4LP).

Il leaker ha poi avvalorato la tesi secondo cui la Compute Tile avrà 144MB di cache, ma non sono emerse altre specifiche tecniche. Non sappiamo nulla riguardo le possibili frequenze, l'architettura della grafica integrata, il TDP e così via.

Secondo gli analisti, Nova Lake userà i processi produttivi Intel 14A e TSMC N2P, ma è presto per dirlo, specialmente considerando le acque in cui naviga Intel nell'ultimo periodo. È fondamentale ricordarsi che si tratta di indiscrezioni e che bisogna prendere tutte queste informazioni come tali: potrebbero essere smentite da un momento all'altro, come accaduto più volte in passato.