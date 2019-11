Intel NUC 10 “Frost Lake” a breve sul mercato?

Alcuni rivenditori statunitensi hanno messo a listino i nuovi NUC 10: potrebbe trattarsi dei vociferati NUC Frost Canyon con CPU Comet Lake-U.

Si torna a parlare dei mini PC Intel NUC, questa volta per ciò che riguarda i nuovi NUC 10 apparsi nel listino di numerosi rivenditori statunitensi. Questi prodotti dovrebbero non essere altro che i modelli Frost Canyon apparsi in roadmap precedenti, ormai pronti per il debutto sul mercato già in questo trimestre o al più tardi all’inizio del 2020.

Dei Frost Canyon non si sa molto, se non il fatto che probabilmente continueranno a usare il medesimo case da 10 x 10 cm che ha caratterizzato le serie di NUC più recenti. Una roadmap trapelata nel dicembre 2018 suggeriva che i nuovi NUC Frost Canyon sarebbero stati spinti dall’architettura Comet Lake-U a 14 nanometri.

Come suggerito dal leaker hardware momomo_us, i nuovi NUC 10 monterebbero effettivamente processori Intel Comet Lake-U, il che fa pensare che NUC 10 e Frost Canyon siano lo stesso prodotto.

Attualmente i NUC 10 sono disponibili in tre configurazioni, ognuna basata su una CPU diversa: Core i7-10710U, i5-10210U e i3-10110U. Il BXNUC10i7FNH impiegherebbe il processore Core i7-10710U, un chip con 6 core e 12 thread, capace di operare tra 1,1 GHz (base) e 4,7 GHz (boost).

Il BXNUC10i5FNH invece adotterebbe un Core i5-10210U, con 4 core e 8 thread a 1,6 / 4,2 GHz. A chiudere il cerchio ci sarebbe il modello BXNUC10i3FNH, spinto da un processore Core i3-10110U con 2 core / 4 thread a 2,1 / 4,1 GHz.

Chiaramente non essendo prodotti indirizzati al gaming, a gestire l’intero comparto grafico ci penserà esclusivamente la GPU integrata, nel caso specifico una UHD Graphics 620. Le iGPU sui modelli Core i7-10710U e i5-10210U hanno 24 EU (Execution Unit) con un clock che raggiunge gli 1,1 GHz, mentre sul Core i3-10110U si parla di 23 EU fino a 1 GHz.

Secondo il rivenditore statunitense BLT (Bottom Line Telecommunications), i kit NUC barebone con i7-10710U, i5-10210U e i3-10110U partiranno rispettivamente da 609,75 dollari, 428,74 dollari e 328,28 dollari.

Saranno poi disponibili configurazioni diverse a seconda del taglio di memoria (4, 8 o 16 GB DDR4) e fino a 16 GB di memoria Optane, 256 GB di archiviazione tramite SSD e fino ad 1 TB per lo storage su HDD meccanico.

Attualmente i NUC 10 sono preordinabili solo sul sito del sopracitato rivenditore americano, anche se non c’è alcuna informazione sull’effettiva spedizione dei prodotti, né per quanto riguarda la disponibilità e i prezzi negli altri paesi.