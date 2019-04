Intel, nuovi acquisti in casa AMD: stavolta tocca al Social Media Manager

Heather Lennon, Social Media Manager di AMD, passerà a Intel per ricoprire il ruolo di Senior Manager e Digital Marketing for Graphics.

Heather Lennon, Social Media Manager di AMD e membro dell’azienda da 10 anni, passerà a Intel. A riportare la notizia sono i colleghi di TweakTown, secondo cui Lennon andrà a ricoprire il ruolo di Senior Manager e Digital Marketing for Graphics.

Heather Lennon è una figura importante degli ultimi 10 anni di AMD: non solo Social Media Manager, ma anche creatore della community Team Red, vincitore del premio PR Week ed entrato nella classifica 2014 Top 30 Under 30 di PR News.

Lennon lavorerà con Mark Taylor, ex Nvidia che ha gestito le campagne marketing delle piattaforme Tesla e DGX, Tom Peterson e Raja Koduri, ex capo della divisione RTG di AMD che Intel ha soffiato alla casa di SunnyVale circa un anno e mezzo fa.

La mossa di Intel fa sicuramente scalpore, ma Lennon non è altro che l’ennesimo elemento di una campagna acquisti che la società sta portando avanti da quando ha annunciato l’intenzione di tornare nel settore delle GPU dedicate. L’azienda ha pescato diverse volte tra le fila concorrenti: oltre ai nomi già citati troviamo anche Chris Hook, che si occupa del marketing su scala globale, Jim Keller, storico progettista di architetture AMD come Zen e K8 e Darren McPhee, un altro veterano dell’industria con un passato in AMD.

Insomma, sembra proprio che Intel sia intenzionata a creare una sorta di “super divisione grafica”, composta da alcuni dei volti più importanti della scena, per assicurarsi un ingresso nel mercato delle schede video che lasci il segno. Per scoprire se riuscirà davvero a competere con Nvidia e AMD dovremo attendere, con tutta probabilità, il 2020, ma intanto se volete sapere tutto sulle prossime GPU integrate Intel Gen11 che vedremo nelle CPU Ice Lake a 10 nanometri vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.