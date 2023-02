Nel 2022 Intel aveva presentato la sua famiglia di GPU Xe comprendente quattro microarchitetture, situazione che ha causato ritardi e problemi con i driver. Con la nuova famiglia Xe2 “Battlemage“, l’azienda di Santa Clara ha dichiarato di aver imparato dai propri errori e di concentrarsi su meno microarchitetture, ovvero solo Xe2-LPG e Xe2-HPG. Non è chiaro se Xe2-HPC sia ancora prevista, ma la prossima generazione di GPU Intel per HPC, chiamata Realto Bridge, si baserà su core “Enhanced Xe-HPC” e non su Xe2-HPC.

Tom Peterson, un Intel Fellow, ha dichiarato, in un’intervista con Hardwareluxx, che ora l’azienda ha capito che sarebbe meglio concentrare la propria attenzione su un’unica attività di IP invece di costruire chip separati per ogni segmento. Ha inoltre aggiunto che il processo di segmentazione e QA è molto costoso e che la strategia futura sarà quella di avere un solo prodotto che possa essere utilizzato ovunque senza modifiche, poiché è l’unico modo per far sì che l’IP venga riutilizzata e funzioni davvero.

Fonte: Gamers Nexus

La famiglia originale di GPU Xe comprendeva quattro microarchitetture: Xe-LP per le GPU integrate e standalone a basso costo, Xe-HPG per le schede grafiche desktop dedicate, Xe-HP per i datacenter cloud e Xe-HPC per il calcolo ad alte prestazioni. La differenziazione delle microarchitetture permetteva di ottenere vantaggi prestazionali e di ridurre i costi, ma ha richiesto a Intel di progettare, verificare e produrre ben nove diverse varianti di GPU.

La società ha deciso di eliminare la sua microarchitettura Xe-HP per affrontare il segmento dei data center con le GPU Xe-HPG e Xe-HPC, ma questa scelta ha comportato una perdita di tempo prezioso per lo sviluppo dello stack hardware e software di Xe-HP. Inoltre, la necessità di sviluppare GPU integrate e autonome separatamente e driver diversi per i processori grafici integrati e dedicati ha causato un ritardo di almeno un anno per la disponibilità delle GPU Xe-HPG e Xe-HPC.