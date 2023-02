Con la sua strategia IDM 2.0 Intel ha deciso di affidarsi anche a fonderie esterne per la realizzazione dei prossimi processori, a partire da Meteor Lake, che come confermato dalla società stessa, debutterà nel corso di quest’anno. Tra gli accordi con la taiwanese TSMC c’è la produzione per la iGPU integrata anche per Arrow Lake, la quale farà uso del processo produttivo a 3nm, da tempo prenotato.

Stando però a quanto riportato da DigiTimes, Intel avrebbe rinviato il debutto di Arrow Lake, previsto inizialmente per il Q3 2024. Secondo i report, Intel avrebbe fatto slittare gli ordini dei chip a 3nm al quarto trimestre del 2024, rimandando i processori al 2025. Ricordiamo che con Arrow Lake dovrebbe debuttare una nuova piattaforma, denominata socket V: questa sarà di dimensioni simili all’attuale LGA1700, ma includerà un maggior numero di pin, per via delle nuove funzionalità di cui i processori saranno dotati.

Fonte: Intel

Le CPU Core di 15a generazione Arrow Lake manterranno l’attuale configurazione per quanto riguarda P-Core ed E-Core, a differenza di Meteor Lake che invece dovrebbe ridurre i Performance Core. L’architettura non dovrebbe cambiare il TDP, identico a quello di Meteor Lake nonostante il maggior numero di core, inoltre avrà dei P-Core aggiornati abbinati sempre a degli E-Core Crestmont. A migliorare sensibilmente sarà tuttavia la grafica, nello specifico l’architettura interamente nuova dei 4 Xe Core della iGPU.

Prima della notizia, era noto che i processori Arrow Lake sarebbero dovuti entrare in fase di pre-produzione alla fine di quest’anno, ma se le notizie riguardo un possibile rinvio della produzione delle iGPU con il processo da 3nm di TSMC dovessero essere confermate, questo potrebbe anche interessare i primi prototipi dei processori.