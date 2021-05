Intel pronta a potenziare i suoi impianti in New Mexico e non solo

Il CEO di Intel, Pat Gelsinger, è stato ospite recentemente del programma 60 Minutes per discutere della carenza di chip in corso in un’intervista ad ampio raggio con Leslie Stahl, corrispondente di CBS News. Quest’ultimo, nel corso del programma, ha anticipato che Intel avrebbe annunciato un aggiornamento del costo di ben 3,5 miliardi di dollari alla sua struttura di Rio Rancho, New Mexico, questa settimana.

Il potenziamento dello stabilimento segue la scia della transizione di Intel al suo nuovo modello IDM 2.0 che comporterà la produzione di chip personalizzati per terze parti e il conseguente miglioramento della sua capacità di produzione. La compagnia di Santa Clara ha già annunciato un investimento di 20 miliardi di dollari per due nuovi stabilimenti in Arizona e sta anche cercando sussidi dal governo degli Stati Uniti per un’ulteriore espansione sul territorio americano. Intel ha recentemente confermato un investimento di 10 miliardi di dollari nelle sue strutture israeliane e, secondo quanto riferito, sta anche cercando di finanziare circa 10 miliardi di dollari dall’UE per una nuova fabbrica in Europa. La spese folli di Intel serviranno a controbattere il rivale TSMC, il quale ha annunciato un investimento di cento miliardi di dollari in fabbriche e “ricerca e sviluppo” per i prossimi tre anni.

L’investimento di Intel in Rio Rancho potrebbe includere un finanziamento per la produzione di memorie Optane (chiamate anche 3D XPoint). L’unica altra compagnia impegnata in questa tecnologia, Micron, ha recentemente annunciato che cesserà la produzione alla fine del 2021 e prevede di mettere in vendita la sua fabbrica 3D XPoint a Lehi, Utah, nello stesso periodo. Tra le altre funzioni, la struttura di Rio Rancho di Intel è attualmente utilizzata come centro di “ricerca e sviluppo” e realizzazione dei supporti Optane. Intel originariamente ha co-sviluppato la tecnologia in collaborazione con Micron e possiede l’IP associato, il che significa che Intel può produrre i dispositivi, ma la fabbrica di Rio Rancho attualmente non viene utilizzata per la produzione in serie.

Optane è un nuovo tipo di memoria che fonde la velocità e la resistenza della DRAM con la persistenza dei dispositivi di archiviazione dati, ma ha incontrato alcuni ostacoli nel suo successo sul mercato. L’abbandono di Micron significa che se Intel vorrà continuare a puntare sulle memorie Optane, almeno in ambito server, dovrà acquistare l’impianto 3D XPoint di Micron o avviare delle proprie linee di produzione. Dato che Rio Rancho è la sede delle sue ricerche su Optane, non sarebbe sorprendente vedere Intel stabilire delle linee di produzione proprio lì.