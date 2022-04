Sono da poco emersi nuovi benchmark di un esemplare Raptor Lake-P destinato ai dispositivi mobile. La nuova architettura di Intel che succederà ad Alder Lake, è attesa per il debutto nei mesi di settembre-ottobre in concomitanza con il rivale Zen 4. Le nuove CPU apporteranno diverse migliorie, come un maggior numero di core, cache più ampia e frequenze massime più alte, nell’ordine dei 5,8GHz. Con la nuova architettura, l’azienda mira anche a ridurre i consumi attraverso un nuovo brevetto di una tecnologia riguardo un regolatore di tensione parallelo a quello primario.

Come riportato da KitGuru, l’utente @momomo_us ha scovato su Userbenchmark le performance della CPU Raptor Lake-P. L’esemplare presenta 14 core e 20 thread, da cui si può dedurre la presenza di 6 performance core e 8 efficiency core. Stando alla voce la frequenza della CPU sarebbe inoltre di 2,5GHz, mentre la massima raggiungerebbe i 4,8GHz, inoltre sarebbe presente una iGPU con architettura Xe.

Intel Raptor Lake-P

Il sito permette di confrontare il modello Raptor Lake-P con altri processori. In un paragone diretto con Core i9-12900HK, ultimo top di gamma mobile di Intel ad alte prestazioni, Raptor Lake-P dimostra già performance dal 9 al 15% superiori nei vari test multi core proposti dalla piattaforma. Il chip sarebbe con tutta probabilità un engineering sample, motivo per cui il margine potrebbe aumentare con i successivi esemplari.

A parte ciò non è tuttavia chiaro se il modello trapelato sia un top di gamma, nonostante il numero dei core/thread identico al Core i9-12900HK. Come accennato inizialmente, Raptor Lake dovrebbe infatti incrementare il numero dei core rispetto gli attuali modelli Alder Lake, ma non è ancora dato sapere se ciò accadrà anche per i modelli mobile.

La concorrenza ovviamente non sta a guardare, le nuove CPU Ryzen 7000 di AMD sono infatti già entrate in pre-produzione e le info tecniche di un primo campione sono già trapelate in rete. Potete approfondire la notizia nel nostro articolo.