Intel Raptor Lake-S, svelato inavvertitamente un dettaglio importante

Sappiamo che quest’anno Intel lancerà la sua nuova serie di CPU conosciuta con il nome in codice Alder Lake, mentre Meteor Lake, in uscita nel 2023, sarà la prima linea realizzata sul nodo di produzione a 7nm. Ciò che la compagnia di Santa Clara non ha rivelato ufficialmente sino ad ora è il nome in codice e le caratteristiche della sua line up prevista per il 2022. Tuttavia, sembra che il mistero sia stato svelato accidentalmente, riportando il codename “Raptor Lake”.

Insieme a vari dettagli inerenti alla famiglia di GPU DG2, Intel ha anche pubblicato alcune informazioni di base sui suoi processori Raptor Lake che arriveranno nel 2022. Le CPU desktop Raptor Lake-S continueranno a utilizzare il socket LGA1700 introdotto con Alder Lake-S e saranno probabilmente compatibili con le schede madri che saranno commercializzate entro la fine dell’anno. Raptor Lake in versione mobile continuerà ad offrire un controller Thunderbolt 4 integrato che utilizzerà il retimer Burnside Bridge TB4.

Entro fine anno Intel introdurrà le sue piattaforme Alder Lake per desktop e notebook che proporranno un’architettura CPU ibrida x86. I prodotti Intel Alder Lake comprenderanno fino a otto core Golden Cove ad alte prestazioni e otto core Gracemont ad alta efficienza energetica. Inoltre, supporteranno le memorie DDR5 e l’interfaccia PCI Express 5.0.

Purtroppo, al momento si conosce ancora poco delle CPU Raptor Lake di Intel. Alcuni primi leak indicano che i processori Raptor Lake saranno essenzialmente versioni rinnovate delle CPU Alder Lake con alcuni miglioramenti incrementali. Le CPU Raptor Lake dovrebbero mantenere otto core ad alte prestazioni e otto core ad alta efficienza energetica, ma questa volta con diverse modifiche, quali un’architettura cache migliorata sui chip desktop e il supporto LPDDR5X su quelli mobile.

Del resto, dato che Alder Lake introdurrà una serie di nuove tecnologie, appare piuttosto logico che il suo successore offrirà diverse ottimizzazioni e non passerà ad un’architettura completamente nuova.