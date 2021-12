Intel Raptor Lake testato per la prima volta in un benchmark

Il noto leaker Komachi_Ensaka ha scoperto quello che sembra essere il primo benchmark effettuato su una CPU Intel Raptor Lake. Il software Crossmark di BAPCo ha indicato il chip Raptor Lake di tredicesima generazione come un processore “Genuine Intel 0000“, quindi il suo modello esatto è sconosciuto per il momento.

Stando ai dati mostrati, il processore Raptor Lake è dotato di 24 core fisici e 32 core logici. Per fare un confronto, il Core i9-12900K è equipaggiato con otto core Golden Cove e otto core Gracemont, per un totale di 16 core fisici e 24 core logici. È possibile che il conteggio dei core derivi da un errore da parte del software, ma è anche probabile che Intel abbia aumentato il numero di unità di calcolo disponibili in Raptor Lake.

Photo Credit: Business Applications Performance Corporation

La persona o l’azienda che ha testato il processore Raptor Lake ha cancellato l’invio dal database di Crossmark, il che non è troppo sorprendente. Infatti, Intel ha una storia di stretti legami con Business Applications Performance Corporation (BAPCo), l’azienda che ha creato il benchmark Crossmark. Dato il lasso di tempo, è anche importante sottolineare che il processore Raptor Lake è un Engineering Sample, ciò significa che le velocità di clock non sono finalizzate e il software probabilmente non è ottimizzato.

Il portale Hot Hardware in precedenza aveva testato la CPU Core i9-12900K in Crossmark, dandoci modo di effettuare una comparazione. Nel complesso, il Core i9-12900K ha fornito prestazioni fino al 49,3% superiori rispetto al processore Raptor Lake in esame, il quale è stato superato anche dal Ryzen 9 5950X. Ovviamente, va tenuto in considerazione che si tratta solo di un prototipo con frequenze di clock diminuite rispetto alla versione finale, nonché va considerata l’eventuale presenza di bug hardware e la mancanza di ottimizzazioni da parte del software, quindi questi risultati non vanno assolutamente presi come definitivi.

Processore Punteggio complessivo Produttività Creatività Responsività Core i9-12900K 2.376 2.255 2.486 2.430 Ryzen 9 5950X 1.694 1.672 1.746 1.609 Raptor Lake 1.591 1.451 1.804 1.442

Raptor Lake dovrebbe essere lanciato nel 2022 e utilizzare lo stesso socket LGA1700 di Alder Lake, mentre un recente brevetto Intel sul regolatore di tensione lineare digitale (D-LVR) suggerisce che Raptor Lake potrebbe vantare un consumo energetico inferiore del 25%. Altre voci affermano che i processori di tredicesima generazione avranno presumibilmente un design ibrido migliorato e una cache CPU maggiorata per i videogiochi.