Intel, refresh in vista per alcuni Tiger Lake?

Pare che i processori della famiglia Tiger Lake (serie U e H35) siano pronti al cambio d’abito: Intel ha deciso di sottoporle a un’operazione di “refresh”, agendo sulle SKU in modo da raggiungere velocità superiori. Vediamo insieme, nel dettaglio, quali sono le novità introdotte (in attesa dell’arrivo delle nuove CPU).

Core i7-1195G7 & Core i7 1155G7

Le indiscrezioni arrivano dal profilo Twitter di @momomo_us (noto leaker del settore) e sembrano addirittura supportate da un benchmark di PugetSystems, effettuato su un Core i7-1195G7 con un clock di base di 2.9 GHz, che dovrebbe, tecnicamente, arrivare fino a 4.8 GHz con il Turbo Boost, che corrisponde alla stessa frequenza raggiunta dall’i7-1185G7.

Il modello 1155G7 invece arriverebbe “solo” a 4.7 GHz, o almeno così recitano le specifiche riportati sui siti web di alcuni rivenditori. Le specifiche sarebbero le stesse dell’1165G7, dunque una frequenza base di 2.8 GHz ma con alcune differenze quando il Turbo Boost viene applicato su tutti i core al lavoro.

Core i7-11390H & Core i5-11320H

Per entrambe le CPU Intel propone un incremento del clock di base di 100 MHz, mentre per i lavori più intensi si potrà contare addirittura su 300 MHz in più in modalità Turbo Boost. L’i7-11390H passerà dunque da 4.3 GHz a 4.6 GHz, mentre il fratello minore, l’i5-11320H vedrà aumentare la sua frequenza da 4.0 GHz a 4.3 GHz.

La seguente tabella riassume brevemente la line-up dei processori della famiglia Tiger Lake sottoposti a questo upgrade, che speriamo di vedere presto all’interno delle nostre build.

Core SKU Core / Thread Clock Base Clock Turbo (All-Core) Clock Turbo (max) TDP Xe EUS Data di rilascio Tiger Lake-H35 i7-11390H 4C / 8T 3.4 GHz 4.6 GHz 5.0 GHz 28 W – 35 W 96 Q3 2021? i5-11320H 4C / 8T 3.2 GHz 4.3 GHz 4.5 GHz 28 W – 35 W N.D. Q3 2021? Tiger Lake-UP3 i7-1195G7 4C / 8T 2.9 GHz N.D. 4.8 GHz 12 W – 28 W 96 Q3 2021? i7-1155G7 4C / 8T 2.8 GHz N.D. 4.7 GHz 12 W – 28 W 96 Q3 2021?

L’arrivo di questi Tiger Lake Refresh sarebbe atteso per il periodo luglio-settembre del 2021, dunque non ci sarebbe da aspettare neanche così tanto. Potrebbero essere presentate subito prima o addirittura contemporaneamente alle CPU Alder Lake, soluzioni che, vi ricordiamo, dovrebbero portare una ventata d’aria fresca nel mercato desktop.