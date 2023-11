Intel rischia di perdere miliardi per colpa dei politici tedeschi

Le fabbriche in Germania di Intel e TSMC potrebbero subire dei forti rallentamenti. Secondo un report di ComputerBase, sembra che le aziende non abbiano ricevuto i fondi statali promessi (22 miliardi di euro in totale), a causa di alcuni problemi con l’approvazione del bilancio da parte del governo tedesco.

I soldi per le fabbriche provengono in fatti in parte dal Chips Act europeo e in parte dai fondi dello stato. La Germania aveva deciso di prendere fondi stanziati per il COVID-19 e inutilizzati e riallocarli nel Fondo per il Clima e la Trasformazione, così da poterli usare per finanziare le fabbriche; il problema è che la Corte Costituzionale Federale ha etichettato questa riallocazione come incostituzionale e la coalizione di governo composta da SPD, Verdi e FDP si è vista costretta a rinviare la discussione e approvazione del bilancio per il 2024.

Il problema è che, senza questi fondi, Intel e TSMC potrebbero dover investire denaro aggiuntivo da sole, o peggio ridimensionare o rallentare i progetti mentre cercano investitori aggiuntivi. Un ritardo nell’approvazione del bilancio, che rischia di non essere pronto nemmeno entro la fine dell’anno, potrebbe sottoporre a revisione tutte le aree di spesa governative, compresi i sussidi per la costruzione delle fabbriche. Nel caso peggiore, Intel e TSMC potrebbero non ricevere mai i soldi promessi. Inutile dire che se ciò dovesse accadere ci sarebbero di certo complicazioni e problemi nello sviluppo delle fabbriche e, forse, le due aziende rischierebbero di perdere i miliardi già investiti; in ogni caso, è ancora presto per trarre conclusioni e ipotizzare quali saranno le conseguenze. Molto meglio sperare che il governo tedesco riesca ad approvare il bilancio in tempo, causando solamente un ritardo sulla tabella di marcia.