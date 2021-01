Intel Rocket Lake-S, nuovi sample mostrano buoni miglioramenti prestazionali

I processori Intel Rocket Lake-S di undicesima generazione faranno probabilmente il loro debutto a fine marzo, ma ciò non significa che i rumor non continueranno ad apparire in rete sino ad allora. Recentemente, il noto leaker @Tum_Apisak ha individuato il Core i5-11400 e il Core i7-11700 in nel database di Geekbench 5.

Ricordiamo che le CPU Rocket Lake-S saranno realizzate sul nodo di produzione a 14nm e sfrutteranno la microarchitettura Cypress Cove di Intel, che è fondamentalmente un backport dei core Sunny Cove a 10nm presenti nei processori Ice Lake. Rocket Lake-S disporrà anche di una GPU integrata basata su Xe-LP e supporterà nativamente i moduli di memoria DDR4-3200 e l’interfaccia PCI Express 4.0. I processori continueranno ad utilizzare il socket LGA1200, ma sarà probabilmente l’ultima generazione di chip ad impiegarlo prima che la compagnia di Santa Clara passi all’LGA1700 con Alder Lake-S.

Processore Core/Thread Base/Boost Clock (GHz) L3 Cache (MB) Core i7-11700 8 / 16 2.5 / 2.5? 16 Core i7-10700 8 / 16 2.9 / 4.8 16 Core i5-11400 6 / 12 2.6 / 4.4 12 Core i5-10400 6 / 12 2.9 / 4.3 12

Il Core i5-11400 offrirà 6 core, 12 thread e 12MB di cache L3. La CPU esa-core apparentemente dovrebbe avere un clock base di 2,6GHz e un boost clock di 4,4GHz. Il Core i7-11700, invece, possiede 8 core, 16 thread e una cache L3 di 16MB. Il processore sembra avere un clock base di 2,5GHz e un boost clock di 2,5GHz, ma quest’ultimo potrebbe essere un errore (o una limitazione dell’engineering sample).

Il Core i5-11400 ha ottenuto punteggi single e multi-core, rispettivamente, di 1.247 e 6.197 punti in Geekbench 5. Secondo i risultati medi, il Core i5-10400 fornisce un punteggio single-core e multi-core di 1.115 punti e 5.676, rispettivamente. Pertanto, il Core i5-11400 offre prestazioni single-core fino all’11,8% superiori e prestazioni multi-core fino al 9,2% migliori rispetto all’attuale Core i5-10400. I punteggi del Core i7-11700 sono inferiori al Core i5-11400, quindi il test non è particolarmente stato influenzato dalla velocità di clock inferiore. Questo non è insolito perché i componenti non definitivi non sempre funzionano bene con tutti i software di benchmark. Come evidenziato dalla bassa velocità di boost clock del Core i7-11700, qualcosa (forse sistema di raffreddamento o firmware) ha frenato le performance del processore durante i test.

Sebbene Intel abbia consentito ai produttori di schede madri di mostrare le loro nuove schede madri equipaggiate con il chipset Z590, il gigante di Santa Clara non ha ancora fornito specifiche dettagliate relative alla linea Rocket Lake-S, ma ha più volte affermato che i chip arriveranno sul mercato entro il primo trimestre di quest’anno.