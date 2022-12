Le CPU Sapphire Rapids di Intel, destinate al segmento HEDT (High End Desktop), arriveranno presto stando a un recente post dell’azienda contenete un video promozionale. Ciò potrebbe voler dire che il debutto avverrebbe prima del mese di febbraio 2023 precedentemente previsto. L’azienda afferma inoltre che i test finali di convalida hanno dato ottimi risultati, altro fattore che giocherebbe a favore di un eventuale arrivo anticipato.

Coming Soon: You’re going to have to schedule your coffee breaks, because Intel’s new workstation processors mean less time waiting. Your workstation will work as fast as you do. pic.twitter.com/9oFBL3TLBZ

— Intel Technology (@IntelTech) December 6, 2022