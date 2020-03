Intel Tiger Lake-U, scoperta una nuova CPU con prestazioni decisamente interessanti

VR e Half-Life: Alyx, parliamone con gli esperti.

in occasione dell'uscita di Half-Life: Alyx, Yuri, Ferry e JShodan parleranno di VR e del titolo Valve, facendo il punto sulla tecnologia attuale e chiacchiereranno di possibili scenari futuri. Alle 17:45 poi non perdetevi in anteprima sempre JShodan alle prese con le prime ore dell'attesissimo Alyx!