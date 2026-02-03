Il mondo delle GPU Intel potrebbe essere sul punto di ricevere un boost prestazionale significativo, grazie all'ingegnosità della comunità di appassionati. Nonostante la tecnologia XeSS 3 con generazione multi-frame sia stata presentata da Intel come esclusiva dei nuovissimi chip Panther Lake con grafica integrata Xe3, alcuni utenti su Reddit hanno scoperto un metodo sorprendentemente semplice per abilitarla anche sulle schede grafiche di generazione precedente. Si tratta di un colpo di scena interessante per il segmento delle GPU discrete Intel, ancora relativamente giovane nel mercato consumer ma in rapida evoluzione sul fronte software.

La procedura, condivisa su Reddit e rilanciata dal sito svedese Sweclockers, richiede alcune modifiche manuali ai driver grafici più recenti di Intel. In sostanza, occorre estrarre i file del driver in una cartella personalizzata, copiare i file igxell.dll e igxess_fg.dll dalla cartella 8362 e incollarli sovrascrivendo quelli presenti nella cartella 8452. Successivamente è necessario rimuovere completamente i driver grafici esistenti tramite utility come Display Driver Uninstaller e installare la versione modificata. Diversi utenti hanno confermato il successo della procedura su schede come la Intel Arc B580 e la Arc A770, tra le altre.

Come prevedibile, i guadagni prestazionali variano significativamente in base all'hardware utilizzato. L'utente F9-0021 ha testato la modifica su un sistema dotato di GPU mobile A370m, riportando risultati interessanti ma anche alcuni limiti evidenti. In Cyberpunk 2077, l'attivazione della generazione multi-frame si è rivelata particolarmente pesante per le unità XMX della piccola GPU: con la sola tecnologia di upscaling, il sistema manteneva circa 40 fps, scendendo però a 30 con la modalità 2x e precipitando intorno ai 20 fps con la generazione 4x.

Sto passando da 20-24 fps a 80-92 fps, anche se l'effetto visivo sembra più simile a 50-60 fps a causa dei problemi di frame pacing

Nonostante i numeri grezzi mostrino un moltiplicatore di frame impressionante, l'esperienza pratica presenta alcune criticità. L'utente ha sottolineato come, diversamente dalla tecnologia di frame generation di NVIDIA dove generalmente si considera 30 fps il minimo accettabile solo con controller, XeSS con generazione multi-frame mantiene una giocabilità sorprendentemente accettabile anche a frame rate di base più bassi, almeno quando si utilizza un gamepad. Con mouse e tastiera, invece, la latenza rimane un problema a tali frequenze. I problemi di frame pacing rappresentano un'ulteriore limitazione da considerare, sebbene ci sia speranza che vengano risolti nella versione ufficiale del driver.

Va sottolineato che Intel aveva già promesso il supporto per le GPU di generazioni precedenti, ma senza fornire tempistiche precise. Questa soluzione non ufficiale consente agli utenti più esperti di anticipare l'implementazione formale, anche se resta consigliabile attendere il rilascio ufficiale per chi non si sente a proprio agio con modifiche manuali ai driver. Il ripristino dei driver tramite DDU rappresenta comunque una procedura relativamente sicura in caso di problemi.