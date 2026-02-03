Avatar di Ospite API Mind #557 0
0
beh dai almeno Intel aveva già detto che l'avrebbe portata anche sulle vecchie, solo che questi non hanno aspettato
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Java Master #426 0
0
30 fps con la A370m... direi che quella GPU non era proprio pensata per ste cose
Questo commento è stato nascosto automaticamente.