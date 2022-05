Un paio di giorni fa, vi abbiamo riportato che gli sviluppatori di Dolmen, action RPG ad ambientazione sci-fi dal gameplay simile alla popolare serie Dark Souls (e al recente Elden Ring), avevano affermato che sarebbe stata pubblicata una patch al debutto del titolo sul mercato, atteso per venerdì 20 maggio, che avrebbe abilitato il supporto alla tecnologia Intel XeSS, affiancandosi a quello ad AMD FSR (1.0) e NVIDIA DLSS.

Purtroppo, a quanto pare questo non succederà. Infatti, gli sviluppatori, tramite un messaggio pubblicato su Twitter, hanno dichiarato che Intel XeSS non sarà disponibile al lancio, ma solo durante l’estate. Del resto, si tratta di una scelta sensata, dato che non sono ancora disponibili sul mercato schede video desktop Intel Arc Alchemist, mentre quelle mobile stanno affrontando alcuni problemi logistici.

Intel XeSS will be available for Dolmen this summer! https://t.co/vWu7O0N2nO — Dolmen (@DolmenGame) May 16, 2022

Ricordiamo che la tecnologia Intel XeSS (Xe Super Sampling), in modo simile alle controparti NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling) e AMD FSR (FidelityFX Super Resolution), punta a massimizzare le prestazioni con la minor perdita possibile di qualità dell’immagine. Stando alle informazioni diffuse da Intel un paio di mesi fa, XeSS è in grado di garantire uno scaling più elevato rispetto ad altre tecniche di scaling temporale e spaziale. La modalità Ultra Quality potrà migliorare le prestazioni dal 21% al 27%, rispettivamente sulle risoluzioni 1440p e 4K, mentre con Ultra Performance si potrà beneficiare di un framerate migliore dal 97% al 153%. Ovviamente, sarà necessario effettuare test imparziali per verificare le informazioni del produttore.

Intel XeSS

Nella giornata di oggi, vi abbiamo riferito che la versione 2.0 della tecnologia FSR di AMD è in grado di funzionare bene anche sulle GPU integrate di Intel, portando a un aumento di prestazioni di circa il 25%. Trovate ulteriori dettagli nel nostro precedente articolo dedicato.