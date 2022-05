Con l’avvicinarsi del lancio delle schede video Intel Arc Alchemist per il mercato desktop, era inevitabile che iniziassero anche ad arrivare videogiochi ottimizzati anche per la nuova architettura dell’azienda di Santa Clara. In particolare, una delle feature più interessanti messe sul piatto da Arc è la tecnologia XeSS (Xe Super Sampling) che, in modo simile alle controparti NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling) e AMD FSR (FidelityFX Super Resolution), punta a massimizzare le prestazioni con la minor perdita possibile di qualità dell’immagine.

Attraverso complessi algoritmi di upscaling spaziale, è possibile infatti ottenere un’immagine con una risoluzione più alta di quella nativa. Tuttavia, operazioni di questo genere potrebbero portare a problemi di ghosting e sfocatura, assolutamente da ridurre. NVIDIA è riuscita a migliorare enormemente la qualità di immagine ottenuta tramite la sua tecnologia DLSS (che può essere utilizzata solo sulle schede RTX in quanto sfrutta i Tensor Core), mentre, allo stato attuale, AMD FSR non convince ancora appieno.

Kiev Martins, produttore di Massive Work Studio, ha comunicato che Dolmen sarà il primo gioco a uscire con il supporto ufficiale a Intel XeSS, ma sarà presente anche quello per le più diffuse Intel DLSS e AMD FSR (1.0). Dolmen, in uscita il prossimo 20 maggio, riceverà il giorno stesso del suo debutto sul mercato una patch che attiverà il supporto a Intel XeSS. Inoltre, in futuro è previsto il passaggio alla versione 2.0 di AMD FSR.

Credit: Intel

Stando alle informazioni diffuse da Intel un paio di mesi fa, XeSS è in grado di garantire uno scaling più elevato rispetto ad altre tecniche di scaling temporale e spaziale. La modalità Ultra Quality potrà migliorare le prestazioni dal 21% al 27%, rispettivamente sulle risoluzioni 1440p e 4K, mentre con Ultra Performance si potrà beneficiare di un framerate migliore dal 97% al 153%. Ovviamente, sarà necessario effettuare test imparziali per verificare le informazioni del produttore.