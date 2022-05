AMD ha compiuto un grosso step con FSR 2.0, migliorando molto la qualità dell’immagine rispetto alla prima iterazione della tecnologia e portandosi quasi ai livelli di Nvidia DLSS. La natura open source di FSR 2.0, consente di renderla compatibile anche con le GPU Nvidia a partire dalla serie 10, con cui è possibile beneficiare fino al 25% di prestazioni in più nei giochi. I requisiti consigliati ufficialmente da AMD per ottenere le migliori performance vanno da una scheda serie RX 6000 per quanto riguarda le risoluzioni 4K, passando per una RX 5000 o RX Vega per il 1440p, mentre servirà infine almeno una RX 590 per l’upscaling a 1080p.

Ma come si comporta AMD FSR 2.0 su hardware meno potente come quello dei portatili? La risposta proviene dai colleghi di tomshardware.com, che l’hanno testata su alcuni portatili con grafica integrata Intel: nello specifico un modello dotato di CPU Intel Tiger Lake Core i7-1165G7 accompagnata da grafica Iris Xe con 96 EU e 16GB di RAM LPDDR4-4267 e un portatile ancor meno recente con Core i7-1065G7, grafica Gen 11 con 96 EU e 16GB di memoria RAM LPDDR3-3200.

I test sono stati eseguiti con Deathloop prima con impostazioni 720p e grafica al minimo, poi con anti-aliasing temporale (TAA) e FidelityFX CAS abilitati, per ottenere infine la differenza con FSR 1.0 e 2.0, entrambi impostati nella modalità di upscaling “Performance” al fine di beneficiare del massimo del framerate. Come è possibile vedere dai grafici, le prestazioni su grafica Intel Xe sono accettabili. Trattandosi di hardware poco potente, i risultati migliori si hanno con FSR 1.0 con cui è stato possibile superare i 30fps, valore che scende a 26 abilitando TAA+CAS. Nel complesso, le prestazioni sono aumentate del 28% e del 22%, rispettivamente con la prima e la seconda versione della tecnologia di supersampling AMD.

Diversa e ben peggiore la situazione con la iGPU Intel Gen11, che è stata solo in grado di toccare i 13fps con impostazioni grafiche basse a 720p, mentre abilitando TAA e CAS questo valore scende ulteriormente ad 11. Il framerate più alto è stato ottenuto con FSR 1.0, con cui si è potuto raggiungere i 15fps. I benefici ottenuti con entrambe le versioni della tecnologia sono tuttavia insignificanti, considerata l’ingiocabilità del titolo con questa iGPU.

Lo scopo del test era tuttavia quello di verificare il funzionamento di AMD FSR 2.0 nelle GPU integrate più vecchie e l’esito è stato positivo, seppur con qualche problema grafico dovuto ai driver Intel, che causava alcuni artefatti ed errori di rendering, oltre a problemi generali di instabilità del titolo. Il dato più importante è tuttavia il miglioramento prestazionale del 20% che AMD FSR è stato in grado di garantire anche su hardware così poco potente. Qualcosa di cui sarà realmente possibile beneficiare con la gamma di GPU Intel Arc, una volta che i driver saranno ottimizzati a dovere, uno dei motivi per cui le schede sono state rimandate di qualche mese.