Interfaccia PCIe su Raspberry Pi 4 è realtà con il nuovo Compute Module 4

Il team Raspberry Pi ha annunciato una nuova versione della sua scheda Compute Module. Equipaggiata con lo stesso System on Chip (SoC) di Raspberry Pi 4 e con un nuovo form factor, il Compute Module 4 è disponibile in ben 32 varianti, diventando il più potente dell’intera serie, con prezzi a partire da soli 25$.

Ecco l’elenco delle specifiche complete:

CPU ARM Cortex-A72 quad-core a 64 bit da 1,5GHz

GPU VideoCore VI, con supporto alle librerie OpenGL ES 3.x

Decodifica hardware 4Kp60 di video H.265 (HEVC)

Decodifica hardware 1080p60 e codifica hardware 1080p30 del video H.264 (AVC)

Doppia interfaccia HDMI, con risoluzioni fino a 4K

Interfaccia PCI Express 2.0 a singola linea

Doppio display MIPI DSI e doppia interfaccia MIPI CSI-2

SDRAM LPDDR4-3200 da 1GB, 2GB, 4GB o 8GB

Memoria flash eMMC opzionale da 8GB, 16GB o 32GB

LAN wireless opzionale da 2,4GHz e 5GHz IEEE 802.11b/g/n/ac e Bluetooth 5.0

Gigabit Ethernet PHY con supporto IEEE 1588

28 pin GPIO, con un massimo di 6×UART, 6×I2C e 5×SPI

Il Compute Module 4 elimina il fattore di forma SODIMM dei modelli precedenti a favore di una scheda più piccola che misura solo 55×40 mm.

Esistono 32 varianti del modulo, con prezzi che vanno da 25$ per la versione Lite senza memoria integrata e solo 1GB di RAM a 90$ per l’edizione con 32GB di spazio di archiviazione e 8GB di RAM. È disponibile anche un kit con un’antenna esterna per progetti all’interno di un case metallico o dove è necessario un aiuto aggiuntivo per ottenere una connessione stabile.

Il Compute Module 4 sarà lanciato insieme ad una scheda I/O aggiornata, la quale sarà dotata dei seguenti connettori:

Due porte HDMI full-size

Porta Gigabit Ethernet

Due porte USB 2.0

Slot per scheda MicroSD (solo per l’uso con le varianti Lite, no-eMMC Compute Module 4)

Socket PCI Express Gen 2 x1

Supporto a HAT con connettore GPIO a 40 pin e header PoE

Ingresso 12V tramite jack (supporta fino a 26V se non viene utilizzato il PCI)

Connettori FPC per telecamera e display

Real Time Clock con batteria di backup

Si tratta della prima volta che vediamo un socket PCI Gen 2 x1 su Raspberry Pi, consentendo un semplice utilizzo di periferiche basate su questa popolare interfaccia senza doversi ingegnare con hacking complessi.

Attualmente le schede sono disponibili per preordine sul sito ufficiale.