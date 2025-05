InWin celebra 40 anni con un case che "si apre con un tocco"

Nel panorama del design di case per PC, InWin si è affermata come uno dei produttori più audaci e innovativi del settore. In occasione del COMPUTEX 2025, l'azienda ha celebrato il suo 40° anniversario presentando una nuova creazione che fonde arte e tecnologia in modo spettacolare. Il ChronoMancy, un monumentale chassis alto 1,1 metri, rappresenta l'ultima frontiera nella personalizzazione dei sistemi informatici, capace di aprirsi teatralmente con un semplice gesto o la pressione di un pulsante, rivelando i suoi componenti interni attraverso un'esperienza sensoriale amplificata da luci sincronizzate e accompagnamento musicale.

Ispirato al passaggio del tempo e alle forme classiche dei trofei, il ChronoMancy non è solo un contenitore per componenti informatici, ma una vera e propria opera d'arte. La sezione superiore del case presenta incisioni illuminate da LED RGB che raccontano la storia di InWin attraverso le silhouette dei suoi case più iconici prodotti negli anni, inclusa una rappresentazione luminosa della sede centrale dell'azienda a Taoyuan. Questa attenzione ai dettagli trasforma il case in un tributo visivo alla storia dell'azienda.

La parte centrale, realizzata in alluminio curvato, ospita i componenti più recenti disponibili sul mercato. ChronoMancy è progettato per supportare schede madri fino al formato E-ATX e le ultime schede grafiche della serie RTX 50 di NVIDIA, garantendo compatibilità con l'hardware più potente attualmente disponibile per gli appassionati.

Sebbene InWin abbia promesso di rivelare maggiori dettagli tecnici in futuro, è probabile che il ChronoMancy, come altre edizioni speciali dell'azienda, sarà prodotto in quantità limitate e commercializzato a un prezzo molto elevato, destinato principalmente a collezionisti e appassionati disposti a investire in pezzi unici.

Consapevole che non tutti gli utenti possono permettersi case esclusivi come il ChronoMancy, InWin ha presentato anche una gamma di chassis più accessibili ma ugualmente innovativi. Tra questi spicca il WIEW, un sistema pre-assemblato che offre una visione panoramica dei componenti interni grazie a pannelli trasparenti, equipaggiato con i processori più recenti di Intel e Nvidia.

Per gli utenti professionali, l'azienda ha svelato il COVALENT, definito come un "super tower workstation" progettato per massimizzare il flusso d'aria in sistemi basati su schede madri EEB e configurazioni multi-GPU. Questo case è particolarmente indicato per carichi di lavoro intensivi come lo sviluppo di intelligenza artificiale, deep learning e calcolo ad alte prestazioni.

Il TACTIX rappresenta invece un concetto "crossover", adatto sia per configurazioni gaming di fascia alta che per workstation professionali. La sua struttura a doppia camera consente l'installazione di due alimentatori, offrendo un'alimentazione ridondante per i sistemi più esigenti.

Il PRISM, presentato nella sua elegante livrea bianca, è un omaggio alla storica serie Tou di InWin e promette versatilità a 360 gradi. Completano la gamma il SHIFT, una piattaforma open frame interamente in alluminio, e il DLITE, un chassis ATX dalle linee essenziali con accenti in alluminio e una struttura unificata.

Con queste nuove proposte, InWin dimostra di saper coniugare design avveniristico e soluzioni pratiche per diverse categorie di utenti, dalle edizioni speciali celebrative ai case progettati per specifiche esigenze di raffreddamento e performance.